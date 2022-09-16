Дорофеева представила первый украиноязычный альбом

Альбом для певицы является особенным, так как в нем много отсылок к детству.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Надя Дорофеева сегодня представила новый альбом "Сенси". Это первая пластинка звезды на украинском языке. Артистка признается, этот альбом для нее особенный - в нем много детских воспоминаний.

Даже обложка пластинки - фото Нади из детства. Певица объяснила, ассоциации с прошлым за время полномасштабной войны для нее стали постоянными.

"За эти полгода изменилось все: от музыки и текстов до моего личного. В песнях нового альбома я переживала опыт прошлого, возвращалась в детство, вспоминала важные моменты и важных для себя людей, чтобы найти путь к будущему, новые смыслы. Надеюсь, вы тоже что-нибудь вспомните и найдете в этих песнях свое, важное," — отметила Дорофеева.

Обложка альбома. instagram nadyadorofeeva

В поисках новых смыслов артистка обратилась к коллегам, с которыми записала фиты на альбом.

"Для меня это невероятно особый этап. Потому что, чтобы написать эти песни, я обратилась к крутым авторам, это alyona alyona, это Jerry Heil, это Ваня Клименко, который занимается группой Kalush. Мы вместе написали этот альбом. Мы погружались в воспоминания, в мое детство и вспоминали смыслы", — подчеркнула Дорофеева.

Новый альбом "Сенси" можно назвать альбомом-коллаборацией: как и временных рамок, так и в прямом смысле, сотрудничество с другими украинскими исполнителями.

На пластинке - 7 песен. Уже ставший хитом дуэт с Артемом Пивоваровым "Думи", кавер на "Люди як кораблі" Кузьмы Скрябина, "Різнокольорова" как украинская версия хита raznotsvetnaya, недавний релиз "Крапають" и две ранее неизвестные песни – "В твоїй душі" и "Охололо".

Глубже погружают в историческую атмосферу альбома несколько моментов. Обложка альбома – детское фото Нади, что символизирует личную внутренность "Сенсів". Также певица призналась, что найденные ею смыслы можно отобразить тремя символами: сердце (любить), огонь (творить) и цветок (быть настоящим).

Послушать альбом Нади Дорофеевой можно тут.

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