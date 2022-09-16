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Дорофеева представила первый украиноязычный альбом

Альбом для певицы является особенным, так как в нем много отсылок к детству.

Автор: Шапарь Анастасия
Дорофеева представила первый украиноязычный альбом
Надя Дорофеева.
instagram nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева сегодня представила новый альбом "Сенси". Это первая пластинка звезды на украинском языке. Артистка признается, этот альбом для нее особенный - в нем много детских воспоминаний.

Даже обложка пластинки - фото Нади из детства. Певица объяснила, ассоциации с прошлым за время полномасштабной войны для нее стали постоянными.

"За эти полгода изменилось все: от музыки и текстов до моего личного. В песнях нового альбома я переживала опыт прошлого, возвращалась в детство, вспоминала важные моменты и важных для себя людей, чтобы найти путь к будущему, новые смыслы. Надеюсь, вы тоже что-нибудь вспомните и найдете в этих песнях свое, важное," — отметила Дорофеева.

Обложка альбома.
Обложка альбома.
instagram nadyadorofeeva

В поисках новых смыслов артистка обратилась к коллегам, с которыми записала фиты на альбом. 

"Для меня это невероятно особый этап. Потому что, чтобы написать эти песни, я обратилась к крутым авторам, это alyona alyona, это Jerry Heil, это Ваня Клименко, который занимается группой Kalush. Мы вместе написали этот альбом. Мы погружались в воспоминания, в мое детство и вспоминали смыслы", — подчеркнула Дорофеева.

Новый альбом "Сенси" можно назвать альбомом-коллаборацией: как и временных рамок, так и в прямом смысле, сотрудничество с другими украинскими исполнителями. 

На пластинке - 7 песен. Уже ставший хитом дуэт с Артемом Пивоваровым "Думи", кавер на "Люди як кораблі" Кузьмы Скрябина, "Різнокольорова" как украинская версия хита raznotsvetnaya, недавний релиз "Крапають" и две ранее неизвестные песни – "В твоїй душі" и "Охололо". 

Глубже погружают в историческую атмосферу альбома несколько моментов. Обложка альбома – детское фото Нади, что символизирует личную внутренность "Сенсів". Также певица призналась, что найденные ею смыслы можно отобразить тремя символами: сердце (любить), огонь (творить) и цветок (быть настоящим).

Послушать альбом Нади Дорофеевой можно тут.

Ранее мы писали, что Тина Кароль представила футуристический стильный клип на первую песню с начала вторжения "Вільні. Нескорені".

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Теги:
новый альбом, Надя Дорофеева, украинский язык

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