Пара развелась в 2022 году после 7 лет совместной жизни

Автор: Коваленко Наталья

Украинский певец, ведущий и актер Владимир Дантес намекнул на причины своего развода с певицей Надей Дорофеевой. В комментарии для программы «Утро в большом городе» исполнитель признался, какие черты характера усложняют ему построение отношений.

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По словам Дантеса, одной из ключевых причин распада его брака стало то, что в определенный период жизни он недостаточно хорошо понимал самого себя и собственные желания. Исполнитель считает, что это типичная проблема его поколения, когда люди в поисках собственной идентичности невольно отталкивают тех, кого любят.

«Это большая проблема всех людей нашего возраста: мы женимся или слишком рано, или доходили до возраста, когда мы не знали, что с нами происходит. И, чтобы найти себя, мы теряем людей, которые нас любили, или отталкиваем их, или понимаем, что мы на самом деле не любили», — объяснил певец.

Отдельно артист упомянул о черте характера, с которой ему тяжелее всего справляться в отношениях с девушками. Дантес признался, что является довольно закрытым человеком, которому сложно открыто делиться чувствами.

«Страшно сказать о своих эмоциях. Я закрытый человек. Мне тяжело говорить о чувствах. Мы можем транслировать, что мы такие крутые, но на самом деле мы уязвимы. Нам часто больно, но мы не можем об этом сказать», — подытожил артист.

Напомним, что Владимир Дантес и Надя Дорофеева состояли в браке в 2015–2022 годах.