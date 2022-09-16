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Тина Кароль выпустила клип на первую песню с начала вторжения

Певица опубликовала видеоряд на мотивационную песню "Вільні. Нескорені".

Автор: Шапарь Анастасия
Тина Кароль выпустила клип на первую песню с начала вторжения
Тина Кароль.
пресс-служба

Украинская певица Тина Кароль опубликовала клип на первый трек с начала вторжения "Вільні. Нескорені".

Артистка объясняет, что идея песни - освобождение от навязанных стереотипов прошлого. 

"Наш час настал, мы готовы бороться за жизнь для свободной, непобедимой страны и гордо нести свой флаг победы. Эта песня, как мантра сопротивления, нерв непокорности, символ неизбежных перемен!" – рассказала Тина Кароль.

пресс-служба

Съемки клипа проходили в Кварцевом карьере на Харьковщине. Артистка делится, что были трудности из-за природных особенностей на карьере и из-за сыпучих песков.

пресс-служба

пресс-служба

Перемещались по карьеру только благодаря суперкара Atlas украинского производства. Образы Тины были подобраны в стиле футуризма.

пресс-служба

Режиссером видеоряда выступили Ксения Каргина и Елизавета Клюзко.

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Теги:
Тина Кароль, тина кароль клип

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