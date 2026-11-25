Владимир Дантес также назвал свою черту, которая ему мешает в отношениях.

Владимир Дантес – украинский певец и актер – поделился размышлениями о причинах неудачного брака с Надеждой Дорофеевой. Артист также рассказал о личной черте, которая, по его мнению, создает трудности в отношениях.

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В интервью Дантес предположил, что одной из причин разрыва могло стать недостаточное осознание своих потребностей и желаний на определенном этапе жизни. Завершив супружескую жизнь, он переосмыслил прошлое и сделал важные выводы.

Певец отметил, что такая ситуация может быть характерна для многих людей его поколения. По его мнению, некоторые создают семью слишком рано, еще не успев понять себя. Впоследствии, пытаясь найти собственный путь, люди могут удаляться от близких, терять любящих их или осознавать, что их чувства были не такими, как казалось.

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Отдельно Владимир рассказал о сложностях с проявлением эмоций. Он считает себя закрытым человеком, которому непросто говорить о волнениях и демонстрировать уязвимость. По словам артиста, люди часто пытаются создавать образ сильных и уверенных в себе, хотя на самом деле могут чувствовать боль, о которой не решаются рассказать.