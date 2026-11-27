Екатерина Осадчая не обсуждала скандал с Настей Каменских.

Екатерина Осадчая прокомментировала скандальное высказывание своей кумы, певицы Насти Каменских, ранее заявившей о появлении "кисты" от украинского языка.

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Телеведущая отметила в интервью, что каждый имеет право выражать личное мнение. В то же время Екатерина не поддерживает унизительных заявлений в адрес украинского языка, особенно если они основываются на неподтвержденных утверждениях. Осадчая также отметила, что не знает, почему Каменских сделала такое заявление. Этот вопрос они, мол, не обсуждали.

Экс-звезда "Светской жизни" убеждена: украинский язык нужно использовать в повседневной жизни, постоянно изучать и совершенствовать произношение. Она подчеркнула, что язык является важной составляющей национальной идентичности – отличием украинцев от других народов.

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Ранее Екатерина Осадчая рассказала об опасных ситуациях, которые случались при работе над ее известной программой. В частности, публичное лицо припомнило случай, когда оператора душили. Таким образом ее заставляли прекратить интервью с европейской знаменитостью.