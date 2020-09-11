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"Бомба": Maruv выпустила очередной пикантный клип Sad Song

28-летняя украинская певица презентовала новую работу Sad Song

"Бомба": Maruv выпустила очередной пикантный клип Sad Song
Maruv наконец-то порадовала поклонников новой работой
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Известная украинская исполнительница Maruv презентовала новый клип Sad Song. Режиссером провокационного клипа выступила Яна Чаплыгина.

Премьера работы состоялась в пятницу, 11 сентября. 

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Сюжет клипа основан на встрече Maruv с собственным двойником. Позже "главные герои" начали борьбу. Судя по комментариям, фанатам звезды особенно понравился монохромный танец исполнительницы со своим двойником.

 Maruv как всегда предстала в пикантных и откровенных нарядах. 

Что пишут зрители в комментариях на YouTube

  • Визуальный ряд - бомба! Монохромный танец прекрасен. Браво!
  • Вау! Самое лучшее видео 2020 года!!!
  • Очень талантливо снят клип и песня очень цепляет! Действительно что-то свежее для MARUV.
  • Бомбовский, жгучий хит осени! Вышел очень эстетичный и красивым!
  • Это качество!!! В конце просто "вкусняшка"!

Ранее сообщалось о том, что MARUV взорвала YouTube клипом с украинским фольклором.

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Теги:
клип, Maruv, Sad Song

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