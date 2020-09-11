"Бомба": Maruv выпустила очередной пикантный клип Sad Song
28-летняя украинская певица презентовала новую работу Sad Song
Maruv наконец-то порадовала поклонников новой работой
Известная украинская исполнительница Maruv презентовала новый клип Sad Song. Режиссером провокационного клипа выступила Яна Чаплыгина.
Премьера работы состоялась в пятницу, 11 сентября.
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Сюжет клипа основан на встрече Maruv с собственным двойником. Позже "главные герои" начали борьбу. Судя по комментариям, фанатам звезды особенно понравился монохромный танец исполнительницы со своим двойником.
Maruv как всегда предстала в пикантных и откровенных нарядах.
Что пишут зрители в комментариях на YouTube
- Визуальный ряд - бомба! Монохромный танец прекрасен. Браво!
- Вау! Самое лучшее видео 2020 года!!!
- Очень талантливо снят клип и песня очень цепляет! Действительно что-то свежее для MARUV.
- Бомбовский, жгучий хит осени! Вышел очень эстетичный и красивым!
- Это качество!!! В конце просто "вкусняшка"!
Ранее сообщалось о том, что MARUV взорвала YouTube клипом с украинским фольклором.