«Золотой глобус-2023»: список всех победителей

Названы лучшие фильмы и сериалы

Автор: Коваленко Наталья

В ночь на 11 января в Беверли-Хиллз состоялась юбилейная восьмидесятая церемония вручения премии «Золотой глобус-2023». Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила имена победителей в 27-ми номинациях.

Рассказываем, какие актеры, фильмы и сериалы были признаны лучшими.

Все победители «Золотого глобуса-2023»

Лучший фильм (драма): «Фабельманы»

Лучший фильм (мюзикл или комедия): «Банши Иниширина»

Лучший режиссер: Стивен Спилберг («Фабельманы»)

Лучший сценарий: Мартин Мак-Дона («Банши Иниширина»)

Лучший актер (драма): Остин Батлер («Элвис»)

Лучшая актриса (драма): Кейт Бланшетт («Тар»)

Лучший актер (мюзикл или комедия): Колин Фаррелл («Банши Иниширина»)

Лучшая актриса (мюзикл или комедия): Мишель Йео («Все везде и сразу»)

Лучший актер второго плана: Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»)

Лучшая актриса второго плана: Анджела Бассетт («Черная Пантера: Ваканда навеки»)

Лучший фильм на иностранном языке: «Аргентина, 1985»

Лучший анимационный фильм: «Пиноккио Гильермо дель Торо»

Лучший оригинальный саундтрек: Джастин Гурвиц («Вавилон»)

Лучшая песня: Naatu Naatu из индийского фильма «RRR: Рядом ревёт революция»

Лучший телесериал (драма): «Дом Дракона»

Лучший телесериал (мюзикл или комедия): «Начальная школа «Эбботт»

Лучший телефильм, сериал или мини-сериал: «Белый лотос»

Лучший актер в драматическом сериале: Кевин Костнер («Йеллоустоун»)

Лучшая актриса в драматическом сериале: Зендея («Эйфория»)

Лучший актер в мюзикле или комедии: Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

Лучшая актриса в мюзикле или комедии: Кинта Брансон («Начальная школа «Эбботт»)

Лучший актер в телефильме, сериале или мини-сериале: Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»)

Лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале: Аманда Сайфред («Выбывшая»)

Лучший актер второго плана в телефильме, сериале или мини-сериале: Пол Уолтер Хаузер («Черная птица»)

Лучшая актриса второго плана в телефильме, сериале или мини-сериале: Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)

Лучшая актриса второго плана в драматическом или комедийном сериале: Джулия Гарнер («Озарк»)

Лучший актер второго плана в драматическом или комедийном сериале: Тайлер Джеймс Уильямс («Начальная школа «Эбботт»)

Ранее российский актер Смольянинов заявил, что хотел бы воевать за Украину.