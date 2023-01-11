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«Золотой глобус-2023»: список всех победителей

Названы лучшие фильмы и сериалы

Автор: Коваленко Наталья
«Золотой глобус-2023»: список всех победителей
«Золотой глобус-2023»: список всех победителей
Getty Images

В ночь на 11 января в Беверли-Хиллз состоялась юбилейная восьмидесятая церемония вручения премии «Золотой глобус-2023». Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила имена победителей в 27-ми номинациях.

Рассказываем, какие актеры, фильмы и сериалы были признаны лучшими.

Все победители «Золотого глобуса-2023»

  • Лучший фильм (драма): «Фабельманы»
  • Лучший фильм (мюзикл или комедия): «Банши Иниширина»
  • Лучший режиссер: Стивен Спилберг («Фабельманы»)

  • Лучший сценарий: Мартин Мак-Дона («Банши Иниширина»)
  • Лучший актер (драма): Остин Батлер («Элвис»)

  • Лучшая актриса (драма): Кейт Бланшетт («Тар»)
  • Лучший актер (мюзикл или комедия): Колин Фаррелл («Банши Иниширина»)
  • Лучшая актриса (мюзикл или комедия): Мишель Йео («Все везде и сразу»)

  • Лучший актер второго плана: Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»)
  • Лучшая актриса второго плана: Анджела Бассетт («Черная Пантера: Ваканда навеки»)
  • Лучший фильм на иностранном языке: «Аргентина, 1985»
  • Лучший анимационный фильм: «Пиноккио Гильермо дель Торо»

  • Лучший оригинальный саундтрек: Джастин Гурвиц («Вавилон»)
  • Лучшая песня: Naatu Naatu из индийского фильма «RRR: Рядом ревёт революция»

  • Лучший телесериал (драма): «Дом Дракона»
  • Лучший телесериал (мюзикл или комедия): «Начальная школа «Эбботт»
  • Лучший телефильм, сериал или мини-сериал: «Белый лотос»
  • Лучший актер в драматическом сериале: Кевин Костнер («Йеллоустоун»)
  • Лучшая актриса в драматическом сериале: Зендея («Эйфория»)
  • Лучший актер в мюзикле или комедии: Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

  • Лучшая актриса в мюзикле или комедии: Кинта Брансон («Начальная школа «Эбботт»)
  • Лучший актер в телефильме, сериале или мини-сериале: Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»)
  • Лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале: Аманда Сайфред («Выбывшая»)
  • Лучший актер второго плана в телефильме, сериале или мини-сериале: Пол Уолтер Хаузер («Черная птица»)
  • Лучшая актриса второго плана в телефильме, сериале или мини-сериале: Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)
  • Лучшая актриса второго плана в драматическом или комедийном сериале: Джулия Гарнер («Озарк»)

  • Лучший актер второго плана в драматическом или комедийном сериале: Тайлер Джеймс Уильямс («Начальная школа «Эбботт»)

Ранее российский актер Смольянинов заявил, что хотел бы воевать за Украину.

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Теги:
Золотой глобус, премия, победители, шоу-бизнес

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