«Золотой глобус-2023»: список всех победителей
Названы лучшие фильмы и сериалы
«Золотой глобус-2023»: список всех победителей
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В ночь на 11 января в Беверли-Хиллз состоялась юбилейная восьмидесятая церемония вручения премии «Золотой глобус-2023». Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила имена победителей в 27-ми номинациях.
Рассказываем, какие актеры, фильмы и сериалы были признаны лучшими.
Все победители «Золотого глобуса-2023»
- Лучший фильм (драма): «Фабельманы»
- Лучший фильм (мюзикл или комедия): «Банши Иниширина»
- Лучший режиссер: Стивен Спилберг («Фабельманы»)
- Лучший сценарий: Мартин Мак-Дона («Банши Иниширина»)
- Лучший актер (драма): Остин Батлер («Элвис»)
- Лучшая актриса (драма): Кейт Бланшетт («Тар»)
- Лучший актер (мюзикл или комедия): Колин Фаррелл («Банши Иниширина»)
- Лучшая актриса (мюзикл или комедия): Мишель Йео («Все везде и сразу»)
- Лучший актер второго плана: Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»)
- Лучшая актриса второго плана: Анджела Бассетт («Черная Пантера: Ваканда навеки»)
- Лучший фильм на иностранном языке: «Аргентина, 1985»
- Лучший анимационный фильм: «Пиноккио Гильермо дель Торо»
- Лучший оригинальный саундтрек: Джастин Гурвиц («Вавилон»)
- Лучшая песня: Naatu Naatu из индийского фильма «RRR: Рядом ревёт революция»
- Лучший телесериал (драма): «Дом Дракона»
- Лучший телесериал (мюзикл или комедия): «Начальная школа «Эбботт»
- Лучший телефильм, сериал или мини-сериал: «Белый лотос»
- Лучший актер в драматическом сериале: Кевин Костнер («Йеллоустоун»)
- Лучшая актриса в драматическом сериале: Зендея («Эйфория»)
- Лучший актер в мюзикле или комедии: Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
- Лучшая актриса в мюзикле или комедии: Кинта Брансон («Начальная школа «Эбботт»)
- Лучший актер в телефильме, сериале или мини-сериале: Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»)
- Лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале: Аманда Сайфред («Выбывшая»)
- Лучший актер второго плана в телефильме, сериале или мини-сериале: Пол Уолтер Хаузер («Черная птица»)
- Лучшая актриса второго плана в телефильме, сериале или мини-сериале: Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)
- Лучшая актриса второго плана в драматическом или комедийном сериале: Джулия Гарнер («Озарк»)
- Лучший актер второго плана в драматическом или комедийном сериале: Тайлер Джеймс Уильямс («Начальная школа «Эбботт»)
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