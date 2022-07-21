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Бадоев представил тизер своего фильма про войну

Алан Бадоев готовит документальную ленту о жизни украинцев после полномасштабного вторжения РФ.

Автор: Дмитрий Сыч
Бадоев представил тизер своего фильма про войну
Фильм еще создается
instagram alanbadoev

Украинский режиссер Алан Бадоев создает документальную кинокартину про военные реалии в нашей стране. Называется она "Долгие сутки" (название в оригинале – "Довга доба").

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Фильммейкер готовит этот проект вместе с 1+1. В ленте отображены истории людей за день до войны и после того, как страна-агрессор прислала в суверенное государство своих солдат.

"Уже два месяца мы прорабатываем эксклюзивные материалы украинцев из разных уголков нашей страны. Скажу откровенно: сначала мой мозг не выдерживал, было очень больно углубляться в человеческое горе. Но с течением времени ваши видеодневники стали настоящим спасением для нашей команды.

Когда видишь такую жажду жизни, такую храбрость и человечность, это лечит. Я очень горжусь вами и благодарю за доверие к нам", – написал в анонсе тизера режиссер.

Фильм еще в процессе создания. Алан написал, что в него войдут другие истории украинцев, которые он предлагает присылать по ссылке у себя в Инстаграме.

Уже к самому ролику фильммейкер оставил такую подпись:

"Это очень интимный фильм. Я хочу познакомить мир с душой Украины. Хочу, чтобы зритель понял людей, которых истребляет Россия. Хочу, чтобы каждый человек, который посмотрит этот фильм, мог сравнить себя с тем, кто по ту сторону экрана".

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Ранее мы писали о том, что документальный фильм о Харькове в период войны подготовила Кейт Бланшетт.  

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Теги:
фильм, Украина, Россия, документальное кино, Алан Бадоев

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