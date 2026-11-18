Тина Кароль также поведала, собирается ли ее единственный ребенок возвращаться в Украину.

Сын Тины Кароль Вениамин 18 ноября празднует совершеннолетие. Парню исполнилось 18 лет. По этому поводу артистка рассказала, где живет ее потомок, чем интересуется и когда родственники смогут увидеться.

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Накануне праздника исполнительница сообщила, что планирует лично поздравить именинника в Великобритании. Несмотря на плотный график обучения юноши, Тина желает найти возможность для встречи с ним. В декабре Вениамин сам должен приехать в Украину, поэтому члены семьи надеются провести вместе часть праздничного периода.

Сейчас молодой человек учится в Лондоне в частной школе-пансионате. Значительную часть своей жизни он проводит за границей с тех пор, как после смерти отца, продюсера Евгения Огира, в 2013-м Кароль решила отправить его получать образование за пределами Украины. По словам артистки, это также должно помочь парню стать самостоятельным. За границей он, мол, не будет сталкиваться с жалостью со стороны окружающих.

В старших классах Вениамин заинтересовался политологией, экономикой и бизнесом. Еще он находит время для творчества – увлекается украинской культурой. В частности, юноша занимается гопаком и даже выступал с этим танцем на сцене в составе коллектива. Также его команда принимала участие в соревнованиях в Великобритании, где одержала победу.

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Что касается личной жизни, то, по словам Тины Кароль, у ее сына пока нет романтических отношений.