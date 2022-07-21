Том Круз стал самым высокооплачиваемым актером Голливуда

Кинозвезда возглавил рейтинг благодаря участию в фильме "Топ Ган: Мэверик".

Автор: Шапарь Анастасия

Кинозвезда Том Круз - самый высокооплачиваемый актер Голливуда согласно изданию Variety. Лидерство в рейтинге актеру принесла кинокартина "Топ Ган: Мэверик". За нее Крузу заплатили не меньше 100 млн долларов (за съемки и + бонусы за кассовые сборы).

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На втором месте расположился Уилл Смит с гонораром за фильм "Emancipation" - 35 млн долларов.

Третье место разделили Леонардо Ди Каприо ("Убийцы цветочной луны") и Брэд Питт ("Formula 1 Drama") - 30 млн долларов каждому.

Остальной рейтинг актеров:

Дуэйн Джонсон — $22.5 млн за "Черный Адам"

Уилл Феррелл — $20 млн за "В духе Рождества"

Крис Хемсворт — $20 млн за "Тайлер Рейка: Операция по спасению 2"

Вин Дизель — $20 млн за "Fast X"

Том Харди — $20 млн за "Веном 3"

Хоакин Феникс — $20 млн за "Джокер 2"

Райан Рейнольдс — $20 млн за "В духе Рождества"

Дензел Вашингтон — $20 млн за "Великий уравнитель 3"

Джейсон Момоа — $15 млн за "Аквамен и потерянное царство"

Эдди Мерфи — $15 млн за "Полицейского из Беверли-Хиллз 4"

Крис Пайн — $13 млн за "Звездный путь"

Стив Карелл — $12.5 млн за "Миньоны"

Райан Гослинг — $12.5 млн за "Барби"

Тимоти Шаламе — $9 млн за "Вилли Вонка"

Мэтт Дэймон — $4 млн за "Оппенгеймер"

Роберт Дауни-младший — $4 млн за "Оппенгеймер"

Дэниэл Калуя — $4 млн за "Нет"

В женском рейтинге лидирует Марго Робби. За съемки в фильме "Барби" актриса получила 12,5 млн долларов. Также в рейтинге есть Милли Бобби Браун - 10 млн долларов за "Энола Холмс 2", Джейми Ли Кертис - 3,5 млн за "Хэллоуин заканчивается" и Анна Тейлор-Джой - 1,8 млн за "Фьюриоса".

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