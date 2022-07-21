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Том Круз стал самым высокооплачиваемым актером Голливуда

Кинозвезда возглавил рейтинг благодаря участию в фильме "Топ Ган: Мэверик".

Автор: Шапарь Анастасия
Том Круз стал самым высокооплачиваемым актером Голливуда
Том Круз
EPA

Кинозвезда Том Круз - самый высокооплачиваемый актер Голливуда согласно изданию Variety. Лидерство в рейтинге актеру принесла кинокартина "Топ Ган: Мэверик". За нее Крузу заплатили не меньше 100 млн долларов (за съемки и + бонусы за кассовые сборы).

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На втором месте расположился Уилл Смит с гонораром за фильм "Emancipation" - 35 млн долларов.

Третье место разделили Леонардо Ди Каприо ("Убийцы цветочной луны") и Брэд Питт ("Formula 1 Drama") - 30 млн долларов каждому.

Остальной рейтинг актеров: 

  • Дуэйн Джонсон — $22.5 млн за "Черный Адам"
  • Уилл Феррелл — $20 млн за "В духе Рождества"
  • Крис Хемсворт — $20 млн за "Тайлер Рейка: Операция по спасению 2"
  • Вин Дизель — $20 млн за "Fast X"
  • Том Харди — $20 млн за "Веном 3"
  • Хоакин Феникс — $20 млн за "Джокер 2"
  • Райан Рейнольдс — $20 млн за "В духе Рождества"
  • Дензел Вашингтон — $20 млн за "Великий уравнитель 3"
  • Джейсон Момоа — $15 млн за "Аквамен и потерянное царство"
  • Эдди Мерфи — $15 млн за "Полицейского из Беверли-Хиллз 4"
  • Крис Пайн — $13 млн за "Звездный путь"
  • Стив Карелл — $12.5 млн за "Миньоны"
  • Райан Гослинг — $12.5 млн за "Барби"
  • Тимоти Шаламе — $9 млн за "Вилли Вонка"
  • Мэтт Дэймон — $4 млн за "Оппенгеймер"
  • Роберт Дауни-младший — $4 млн за "Оппенгеймер"
  • Дэниэл Калуя — $4 млн за "Нет"

В женском рейтинге лидирует Марго Робби. За съемки в фильме "Барби" актриса получила 12,5 млн долларов. Также в рейтинге есть Милли Бобби Браун - 10 млн долларов за "Энола Холмс 2", Джейми Ли Кертис - 3,5 млн за "Хэллоуин заканчивается" и Анна Тейлор-Джой - 1,8 млн за "Фьюриоса".

Ранее мы писали, что Элтон Джон заявил, что завершает свою концертную деятельность. 75-летний музыкант уже не хочет ездить по всему миру.

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Теги:
Том Круз, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, новости Голливуда

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