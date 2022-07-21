Том Круз стал самым высокооплачиваемым актером Голливуда
Кинозвезда возглавил рейтинг благодаря участию в фильме "Топ Ган: Мэверик".
Кинозвезда Том Круз - самый высокооплачиваемый актер Голливуда согласно изданию Variety. Лидерство в рейтинге актеру принесла кинокартина "Топ Ган: Мэверик". За нее Крузу заплатили не меньше 100 млн долларов (за съемки и + бонусы за кассовые сборы).
Читай также: Как сейчас выглядит Том КрузНа втором месте расположился Уилл Смит с гонораром за фильм "Emancipation" - 35 млн долларов.
Третье место разделили Леонардо Ди Каприо ("Убийцы цветочной луны") и Брэд Питт ("Formula 1 Drama") - 30 млн долларов каждому.
Остальной рейтинг актеров:
- Дуэйн Джонсон — $22.5 млн за "Черный Адам"
- Уилл Феррелл — $20 млн за "В духе Рождества"
- Крис Хемсворт — $20 млн за "Тайлер Рейка: Операция по спасению 2"
- Вин Дизель — $20 млн за "Fast X"
- Том Харди — $20 млн за "Веном 3"
- Хоакин Феникс — $20 млн за "Джокер 2"
- Райан Рейнольдс — $20 млн за "В духе Рождества"
- Дензел Вашингтон — $20 млн за "Великий уравнитель 3"
- Джейсон Момоа — $15 млн за "Аквамен и потерянное царство"
- Эдди Мерфи — $15 млн за "Полицейского из Беверли-Хиллз 4"
- Крис Пайн — $13 млн за "Звездный путь"
- Стив Карелл — $12.5 млн за "Миньоны"
- Райан Гослинг — $12.5 млн за "Барби"
- Тимоти Шаламе — $9 млн за "Вилли Вонка"
- Мэтт Дэймон — $4 млн за "Оппенгеймер"
- Роберт Дауни-младший — $4 млн за "Оппенгеймер"
- Дэниэл Калуя — $4 млн за "Нет"
В женском рейтинге лидирует Марго Робби. За съемки в фильме "Барби" актриса получила 12,5 млн долларов. Также в рейтинге есть Милли Бобби Браун - 10 млн долларов за "Энола Холмс 2", Джейми Ли Кертис - 3,5 млн за "Хэллоуин заканчивается" и Анна Тейлор-Джой - 1,8 млн за "Фьюриоса".
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