Элтон Джон сообщил о завершении концертной деятельности

Отметим, что самой популярной песней Элтона стала двойная композиция Candle In The Wind/Something About The Way You Look Tonight, которую музыкант выпустил после гибели Принцессы Дианы в ДТП в Париже в 1997 году. Пластинка разошлась тиражом 4,95 млн копий, что сделало песню самой продаваемой в истории британской музыки.

