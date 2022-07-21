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Элтон Джон сообщил о завершении концертной деятельности

Прощальное турне артиста длится уже четыре года.

Автор: Шапарь Анастасия
Элтон Джон сообщил о завершении концертной деятельности
Элтон Джон.
EPA

75-летний британский исполнитель Элтон Джон заявил, что завершает свою концертную деятельность. Данное известие артист сообщил поклонникам на своем 55 концерте в Детройте штата Мичиган в рамках прощального турне Farewell Yellow Brick Road Tour. Об этом пишет Podrobnosti.

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По словам Джона, он уже не хочет ездить по всему миру.

"Теперь я могу сказать вам, что это все. Я не останусь без музыки, но я больше не хочу мотаться по миру. Я занимаюсь этим с 17 лет," - заявил певец.

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К слову, прощальное турне звезды длится уже четыре года. Элтон Джон планирует его завершить в июле 2023 года.

Отметим, что самой популярной песней Элтона стала двойная композиция Candle In The Wind/Something About The Way You Look Tonight, которую музыкант выпустил после гибели Принцессы Дианы в ДТП в Париже в 1997 году. Пластинка разошлась тиражом 4,95 млн копий, что сделало песню самой продаваемой в истории британской музыки.

Ранее мы писали, какая группа первой в мире выступит в космосе. Известно, что выступление запишут внутри привязанной к стратостату герметичной капсулы, которая будет расположена примерно в 32 км от Земли.

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Теги:
Элтон Джон, завершение карьеры

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