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Горбачева поведала, в какую украинскую певицу влюбился Жан-Клод Ван Дамм

Ольга Горбачева также вспомнила разговор о том, чтобы пригласить на съемки клипа Леонардо Ди Каприо.

Автор: Дмитрий Сыч
Горбачева поведала, в какую украинскую певицу влюбился Жан-Клод Ван Дамм
Ванн Дамм когда-то снялся в клипе украинской исполнительницы
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Жан-Клод Ван Дамм в свое время был влюблен в украинскую певицу Ирину Билык. Об этом Ольга Горбачева рассказала в интервью.

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Речь шла о сотрудничестве над клипом на совместную песню Билык и Горбачевой "Я люблю его", которая вышла в 2010 году. В видео снялся Ван Дамм. Горбачева объяснила, что не являлась объектом симпатии актера, поскольку выполняла роль переводчицы и продюсера проекта.

По ее словам, именно Ирина Билык хотела видеть голливудскую звезду в своем клипе, поэтому Горбачева взяла на себя договоренности относительно его участия и организационные вопросы. Она добавила, что ценила их сотрудничество и хотела, чтобы Билык была счастлива.

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Также Горбачева рассказала о планах Билык перезаписать "Я люблю его" на украинском языке. Певица якобы хотела пригласить в новый клип Леонардо Ди Каприо. В то же время Горбачева предложила другой вариант – Шона Пенна, учитывая его поддержку Украины.

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Теги:
Леонардо Ди Каприо, Ирина Билык, шоу-бизнес, Жан Клод Ван Дамм, Ольга Горбачева

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