Николь Кидман сравнила свои разводы с Китом Урбаном и Томом Крузом

Актриса высказалась о статусе «жены суперзвезды»

Автор: Коваленко Наталья

Голливудская актриса австралийского происхождения Николь Кидман украсила обложку издания British Vogue и откровенно рассказала о своих громких разводах.

Читай также: Мозговая и Пономарев поздравили совместную дочь с 28-летием

С Томом Крузом она была в браке с 1990 по 2001 год. Пара воспитывала двоих приемных детей — дочь Изабеллу (1992) и сына Коннора (1995). Вторым мужем актрисы стал музыкант Кит Урбан, с которым она прожила почти два десятилетия и развелась в 2025 году. У них родились две дочери — Сандей Роуз (2008) и Фейт Маргарет (2010).

Когда журналисты спросили Кидман, помог ли ей опыт после разрыва с Томом Крузом легче пережить развод с Китом Урбаном, актриса ответила коротко: «Все каждый раз как в первый раз… Каждый раз!».

В то же время актриса отметила, что повышенное внимание прессы и папарацци для нее абсолютно привычная вещь, ведь она попала в мир большого шоу-бизнеса еще совсем юной.

«Как ни странно, но я чувствую себя комфортно под вниманием медиа. Это странно, правда? Но помните: из-за того, за кого я вышла замуж в столь молодом возрасте, я была брошена в этот водоворот еще с 22 лет», — прокомментировала она.

Николь вспомнила, как в начале 90-х коллеги и окружение предостерегали ее от замужества с голливудской суперзвездой, пугая крахом актерской карьеры.

«Я вышла замуж совсем молодой. Мне было 22–23 года, и мой муж был огромной кинозвездой. Но для меня это казалось абсолютно естественным. Мы просто безумно влюбились. Помню, как люди говорили мне: "Это сильно навредит твоей карьере". А я отвечала: "Мне все равно. Я влюблена. Я хочу быть замужем". А потом я стала его "женой", и все говорили: "Ну вот, мы же говорили". А я думала: "И что с того? Я не должна была выходить замуж за мужчину, которого люблю? Конечно, я готова была бросить карьеру. Мне было все равно"», — вспомнила Кидман.