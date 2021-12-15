Автор "Игры в кальмара" сообщил, о чем будет второй сезон

Шоураннеры обещают раскрыть главного героя с неожиданной стороны.

Автор: Шапарь Анастасия

Самый известный сериал этого года - точно "Игра в кальмара". Первый сезон полюбился многомиллионной аудитории, а теперь авторы пообещали второй сезон. Режиссер рассказал о будущем сезоне изданию Entertainment Weekly.

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Пока неизвестно, в качестве кого главный герой примет участие в игре - как претендент на приз или как ведущий. Сон Ги-Хун во втором сезоне раскроется как яркий и разносторонний герой. Также участник №456 "обязательно что-то сделает для мира".

Ки Хун соглашается принять участие в игре ради легкой наживы. Netflix

"Во втором сезоне через то, что Ги-Хун узнал из игр, его эмоциональный отклик будет активнее," - сообщил режиссер.

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Также шоураннеры обещают в будущем сезоне больше уделить внимания раскрытию характеров героев и их внутренних переживаний. Будет продолжение линии братьев - ведущего и полицейского, а это значит, что детектив не умер во время падения со скалы.

Участники голосуют - участвовать в игре или нет. Netflix

Ранее мы писали, какие лучшие шутки и мемы есть в Сети благодаря "Игре в кальмара". Суперпопулярный южнокорейский сериал, стартовавший на Netflix, стал настоящей кинолюбовью миллионов людей по всему миру.