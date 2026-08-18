Актриса показала первое фото с новорожденным ребенком

Автор: Коваленко Наталья

Звезда сериала «Джинни и Джорджия» Брианна Хоуи во второй раз стала мамой

Американская актриса Брианна Хоуи, наиболее известная по главной роли в популярном сериале Netflix «Джинни и Джорджия», родила второго ребенка. 37-летняя звезда поделилась радостной новостью на своей странице в инстаграме.

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Брианна опубликовала первое фото новорожденного малыша. На снимке актриса держит на груди ребенка. Знаменитость оставила в тайне пол нового наследника, но судя по цветочному комбинезону, у нее родилась девочка. Точная дата рождения и имя также пока не разглашаются.

«Наш весь мир только что стал еще немного полнее», — подписала кадр Хоуи.

Брианна Хоуи во второй раз стала мамой instagram.com/briannehowey

Напомним, что Брианна и ее муж, 41-летний юрист Мэтт Зиринг, уже воспитывают трехлетнюю дочь Сигги. Вторую беременность пара рассекретила в мае на День матери. Тогда актриса показала округлившийся животик в ярко-желтом платье с подписью «Мы снова растем».