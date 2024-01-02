Даты родительских суббот, как правильно поминать усопших в церкви и на кладбище.

Автор: Сайко Леся

Поминальные дни в 2024 году в Украине: когда важные даты

Из-за того, что Православная церковь Украины окончательно перешла на новоюлианский церковный календарь, смещаются и некоторые традиционные поминальные дни, а также «родительские субботы». Что касается конкретных дат, то по новому церковному календарю 2024 отмечать поминальные придется по другим датам. Подробней читайте ниже.

Поминальные дни в 2024 году: новые даты

9 марта — Мясопустная родительская суббота, Вселенская родительская суббота.

30 марта — суббота второй седмицы (недели) Великого поста.

6 апреля — суббота третьей седмицы Великого поста.

13 апреля — суббота четвертой седмицы Великого поста.

9 мая — День поминовения воинов.

14 мая — Радоница (Проводы).

22 июня — Троицкая родительская суббота, Вселенская родительская суббота.

27 июля — родительская суббота перед Успенским постом.

28 сентября — Покровская родительская суббота (перед праздником Покровы 1 октября по новому стилю).

19 октября — Дмитриевская родительская суббота (перед днем памяти Дмитрия Солунского 26 октября по новому стилю).

26 октября — Кузьмина поминальная суббота.

2 ноября — Михайловская родительская суббота (перед Собором Архистратига Михаила 8 ноября по новому стилю).

9 ноября — родительская суббота перед Рождественским постом.

Как правильно ходить на кладбище и в церковь в поминальные дни 2024 года

Поминание усопших являет важной традицией не только для украинцев. Эта традиция появилась давно и тесно переплетается с религией. Также есть специальные церковные календари, в которых указаны дни для поминания усопших и посещения кладбищ.

К слову, на родительские субботы 2024 года нужно обязательно сходить в церковь, а там заказать молебен об усопших. После службы в поминальные дни 2024 года принято посетить кладбище.

Также в эти дни мертвых не называют покойниками, поскольку они имеют сильную связь с живыми. Их нужно вспоминать по имени и благодарить за все хорошее, что они сделали при жизни.

Стоит отметить, что несколько раз на год родственники или близкие люди усопшего наводят порядок на могилах: моют памятники, убирают сухую листву и траву, красят оградки, ставят новые цветы и свечи.

В родительские субботы запрещается: