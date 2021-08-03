Почему в Киеве грязный воздух – есть ответ
Мы узнали, кто исследует качество воздуха в столице и как улучшить экологию города.
О том, что загрязнение воздуха в Киеве время от времени зашкаливает, специалисты сообщают в разные времена года. Столица постоянно оказывалась в таких антирейтингах и осенью-зимой прошлого года, и зимой-весной этого. И речь не о более или менее опасных для здоровья загрязнениях, а о, к сожалению, первых позициях на том же Iqair, где публикуется антирейтинг городов по качеству воздуха и загрязнению атмосферы в реальном времени. К слову, по состоянию на сегодня, 3 августа 2021-го, 10:00, Киев занимал 41 строчку в вышеупомянутом антирейтинге с желтым показателем (зеленый начался на 43 позиции (Сиэтл, США), оранжевый – на 11-й (Сантьяго, Чили), а красный – на 4-й (Лима, Перу)). Но с чем же связана такая зачастую пугающая ситуация в Киеве, который славится как самый зеленый город Европы – знают эксперты.
Чем загрязнен воздух в Киеве
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По информации ВОЗ, приоритетными загрязнителями воздуха являются твердые частицы, провоцирующие сердечно-сосудистые и легочные недуги. Основные источники загрязнения воздуха в Украине – это транспорт и промышленность. На 90% за плохое качество воздуха в Киеве отвечает автотранспорт. Тем временем промышленность виновата в этом на 10%. Что касается других регионов Украины, то соотношения составляет 35% на 65% соответственно.
Уровень загрязнения воздуха в Киеве весной 2020-го превышал нормы из-за лесных пожаров в Житомирской области и зоне отчуждения.
Количество вредных веществ в атмосфере зависит от погодных условий. Туман не позволяет рассеиваться этим веществам. То же касается погоды без ветра и осадков.
Где в Киеве самый грязный воздух
Каков воздух в Киеве, регулярно и многолетне отслеживает Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского, располагающая 16 стационарными постами по городу. Такой мониторинг точен, но не оперативен, поскольку данные на сайте учреждения публикуются часовой и даже суточной задержкой.
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Создана и сеть станций (их уже более 80) для измерения качества воздуха в сотрудничестве с представителями факультета радиофизики и радиоэлектроники компьютерных систем КНУ имени Тараса Шевченко. Такие данные поступают в реальном времени, измеряя концентрацию в воздухе мелкодисперсной пыли – крохотных частиц, негативно влияющих на здоровье.
В 2020-м поставлены два поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Киеве (на улице Архитектора Вербицкого, 6, и Харьковском шоссе, 7/1) Управлением экологии и природных ресурсов КГГА. Сии посты расположены на Левом берегу, где находятся крупные промышленные загрязнители, а значит и воздух там чаще не соответствует нормам.
Состояние воздуха в столице постоянно меняется, поэтому и нужно его отслеживать. К примеру, самым грязным воздухом, по данным Центральной геофизической обсерватории за 27 июля 2021 года, дышали на таких локациях Киева:
- Бессарабская площадь, проспект Победы, улица Каунасская и площадь Победы (зависшие в воздухе вещества).
- Проспекте Победы (район метро Святошино); на улице Семена Скляренко (превышение концентрации оксида углерода).
- Улица Семена Скляренко, площадь Победы, улица Каунасская, Семена Скляренко, бульвар Леси Украинки; Бессарабская площадь, проспект Победы, Оболонский проспект, Демеевская площадь (превышение концентрации диоксида азота).
- Площадях Бессарабской, Демеевской, Победы, улицы Семена Скляренко, Каунасская, проспект Победы, бульвар Леси Украинки (превышение концентрации формальдегида).
Помочь отслеживать состояние атмосферы может и карта загрязнения воздуха в Киеве. Например, эта.
Загрязнение воздуха в Киеве: Как можно решить проблему
Количество автотранспорта в столице увеличивается. В 2015-м было зарегистрировано 600 000 машин. Сейчас же это число ближе к миллиону. А вот промышленные выбросы несколько уменьшились в связи с закрытием предприятий или их переездом за город.
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Поскольку транспорт является основной причиной загрязнения, необходимо заботиться о зеленых зонах столицы, а также отдавать предпочтение общественному и экологическому персональному транспорту (например, велосипедам). Если же речь о машинах, то в вопросе чистоты воздуха выигрывают электромобили.
Ранее сообщалось о том, что Киев попал в двадцатку городов мира с самым грязным воздухом.