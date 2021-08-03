Почему в Киеве грязный воздух – есть ответ

Мы узнали, кто исследует качество воздуха в столице и как улучшить экологию города.

О том, что загрязнение воздуха в Киеве время от времени зашкаливает, специалисты сообщают в разные времена года. Столица постоянно оказывалась в таких антирейтингах и осенью-зимой прошлого года, и зимой-весной этого. И речь не о более или менее опасных для здоровья загрязнениях, а о, к сожалению, первых позициях на том же Iqair, где публикуется антирейтинг городов по качеству воздуха и загрязнению атмосферы в реальном времени. К слову, по состоянию на сегодня, 3 августа 2021-го, 10:00, Киев занимал 41 строчку в вышеупомянутом антирейтинге с желтым показателем (зеленый начался на 43 позиции (Сиэтл, США), оранжевый – на 11-й (Сантьяго, Чили), а красный – на 4-й (Лима, Перу)). Но с чем же связана такая зачастую пугающая ситуация в Киеве, который славится как самый зеленый город Европы – знают эксперты.

Чем загрязнен воздух в Киеве

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По информации ВОЗ, приоритетными загрязнителями воздуха являются твердые частицы, провоцирующие сердечно-сосудистые и легочные недуги. Основные источники загрязнения воздуха в Украине – это транспорт и промышленность. На 90% за плохое качество воздуха в Киеве отвечает автотранспорт. Тем временем промышленность виновата в этом на 10%. Что касается других регионов Украины, то соотношения составляет 35% на 65% соответственно.

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Уровень загрязнения воздуха в Киеве весной 2020-го превышал нормы из-за лесных пожаров в Житомирской области и зоне отчуждения.

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Количество вредных веществ в атмосфере зависит от погодных условий. Туман не позволяет рассеиваться этим веществам. То же касается погоды без ветра и осадков.

Где в Киеве самый грязный воздух

Каков воздух в Киеве, регулярно и многолетне отслеживает Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского, располагающая 16 стационарными постами по городу. Такой мониторинг точен, но не оперативен, поскольку данные на сайте учреждения публикуются часовой и даже суточной задержкой.

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Создана и сеть станций (их уже более 80) для измерения качества воздуха в сотрудничестве с представителями факультета радиофизики и радиоэлектроники компьютерных систем КНУ имени Тараса Шевченко. Такие данные поступают в реальном времени, измеряя концентрацию в воздухе мелкодисперсной пыли – крохотных частиц, негативно влияющих на здоровье.

В 2020-м поставлены два поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Киеве (на улице Архитектора Вербицкого, 6, и Харьковском шоссе, 7/1) Управлением экологии и природных ресурсов КГГА. Сии посты расположены на Левом берегу, где находятся крупные промышленные загрязнители, а значит и воздух там чаще не соответствует нормам.

Состояние воздуха в столице постоянно меняется, поэтому и нужно его отслеживать. К примеру, самым грязным воздухом, по данным Центральной геофизической обсерватории за 27 июля 2021 года, дышали на таких локациях Киева:

Бессарабская площадь, проспект Победы, улица Каунасская и площадь Победы ( зависшие в воздухе вещества ).

). Проспекте Победы (район метро Святошино); на улице Семена Скляренко (превышение концентрации оксида углерода ).

). Улица Семена Скляренко, площадь Победы, улица Каунасская, Семена Скляренко, бульвар Леси Украинки; Бессарабская площадь, проспект Победы, Оболонский проспект, Демеевская площадь (превышение концентрации диоксида азота ).

). Площадях Бессарабской, Демеевской, Победы, улицы Семена Скляренко, Каунасская, проспект Победы, бульвар Леси Украинки (превышение концентрации формальдегида).

Помочь отслеживать состояние атмосферы может и карта загрязнения воздуха в Киеве. Например, эта.

Загрязнение воздуха в Киеве: Как можно решить проблему

Количество автотранспорта в столице увеличивается. В 2015-м было зарегистрировано 600 000 машин. Сейчас же это число ближе к миллиону. А вот промышленные выбросы несколько уменьшились в связи с закрытием предприятий или их переездом за город.

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Поскольку транспорт является основной причиной загрязнения, необходимо заботиться о зеленых зонах столицы, а также отдавать предпочтение общественному и экологическому персональному транспорту (например, велосипедам). Если же речь о машинах, то в вопросе чистоты воздуха выигрывают электромобили.

Ранее сообщалось о том, что Киев попал в двадцатку городов мира с самым грязным воздухом.