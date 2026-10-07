Осадчая обнародовала свое решение насчет выезда с детьми из Киева

Екатерина Осадчая рассказала, планирует ли вывозить своих с Юрием Горбуновым детей из столицы на фоне усиленных российских атак.

Екатерина Осадчая рассказала, собирается ли покидать столицу вместе с детьми от коллеги и мужа Юрия Горбунова на фоне усиления российских обстрелов.

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Несмотря на постоянные угрозы, семья телеведущей сейчас не планирует переезжать в западные области Украины. Младшие сыновья Екатерины продолжают учиться в Киеве, где девятилетний Иван и пятилетний Данило посещают учебные заведения с укрытиями.

Осадчая отметила, что каждый день волнуется за безопасность детей, особенно когда они находятся в школе или в детском саду. В то же время супруги решили оставаться в столице до тех пор, пока это будет возможно.

Еще у телеведущей есть старший сын Илья, которому 23 года. Он учится в США по направлениям, связанным с информационными технологиями, анализом значительных объемов данных и искусственным интеллектом. После окончания учебы парень планирует вернуться в Украину.

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Ранее Осадчая не сдержала слез на фоне новых российских атак по Украине и поделилась стоицизмом.