Новый Труханов остров: появилось видео реконструкции территории

Одна из особенностей свежего строительного проекта – пергола.

Стало известно, какой облик будет иметь Труханов остров на Днепре в Киеве после перестройки. Визуализацией архитектурных замыслов на своей странице в Facebook поделился мэр столицы Виталий Кличко. Обновление зон отдыха и городских парков, сообщил он, продолжается. И реконструкция входной группы на Труханов остров тоже в числе этого обновления.

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В плане – создание рекреационного маршрута и благоустройство прилегающей территории. Первая очередь предусматривает упорядочение 5,5 га острова. Особенностью реконструкции станет пергола – просторный навес, который днем будет защищать гуляющих посетителей от жары, а ночью – переливаться огнями подсветки.



Концепция, как сказано в видео, превратит остров в современную, безопасную и комфортную рекреационную зону. Проект также включает прокладку пешеходных и велодорожек, обустройство игровых площадок и зеленых зон. В рамках второй очереди планируется появление фонтана и пляжа с деревянными террасами, а третьей – летнего амфитеатра. В ролике напомнили, что незаконные сооружения с территории Труханова демонтировали еще в июне.

Открытие первой очереди пообещали осуществить уже в октябре этого года.

Ранее сообщалось, что часть Киева собираются посвятить беспилотным летательным аппаратам.