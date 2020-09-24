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"Краков" в Киеве реконструируют: каким будет дизайн культурного центра?

Заведение приобрело новый титул четыре года назад.

"Краков" в Киеве реконструируют: каким будет дизайн культурного центра?
"Краков" станет многофункциональным
Вечерний Киев

Кинотеатр "Краков" на киевской Русановке появился в 1968 году. Ему удалось дожить до наших дней, но здание длительное время было в плачевном состоянии. Когда-то известный в столице кинотеатр сдавали в аренду, его фасад напоминал древние развалины. В 2016-м помещение обрело новый статус – Европейского культурного центра "Краков".

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Теперь, через четыре года после того, строение решили реконструировать. Из городского бюджета для этого потратят 118 млн грн. За кругленькую сумму центр должен превратиться в мультифункциональный.

В числе уже сделанного:

  • Демонтаж стен, вывоз мусора.
  • Начало монтажа комнат.
  • Обустроен подвал.
  • Застеклены боковые входы.

Что будет:

  • Гардеробная, касса, малая сцена, гримерки, туалет, хореографический зал и кабинет директора на первом этаже.
  • Зал на полтысячи человек.
  • Зал для репетиций, кафе и большое фойе на втором этаже.  
  • Адаптация помещения для людей с инвалидностью (пандусы, отдельный въезд в большой зал, специальные туалеты, лифт).  


Запланировано, что в культурном центре не будет простоя помещений. Незадействованные в концертной или театральной деятельности комнаты предоставят для проведения уроков. Еще собираются проводить выставки картин.

Второй этаж посвятят мастер-классам и джаз-клубу. Третий – кабинетам бухгалтеров, техническим комнатам. А подвал – студии звукозаписи и конференц-залу. Таким образом, помещение будет привлекать не только культурных деятелей Левобережки, но и всего Киева.

В пока проектом замысле – установка раздвижного проектора в большом зале. Директор Оксана Абрашекова рассказала, что он нужен для возобновления в заведении традиции когда-то популярного в "Кракове" фестивального кино.

Открыть обновленный "Краков" собираются ближе к лету-осени 2021-го.

Ранее сообщалось о представленном проекте реконструкции Вокзальной площади в Киеве.

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Теги:
Киев, кинотеатр, реконструкция, культурный центр

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