"Краков" в Киеве реконструируют: каким будет дизайн культурного центра?

Заведение приобрело новый титул четыре года назад.

Кинотеатр "Краков" на киевской Русановке появился в 1968 году. Ему удалось дожить до наших дней, но здание длительное время было в плачевном состоянии. Когда-то известный в столице кинотеатр сдавали в аренду, его фасад напоминал древние развалины. В 2016-м помещение обрело новый статус – Европейского культурного центра "Краков".

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Теперь, через четыре года после того, строение решили реконструировать. Из городского бюджета для этого потратят 118 млн грн. За кругленькую сумму центр должен превратиться в мультифункциональный.

В числе уже сделанного:

Демонтаж стен, вывоз мусора.

Начало монтажа комнат.

Обустроен подвал.

Застеклены боковые входы.

Что будет:

Гардеробная, касса, малая сцена, гримерки, туалет, хореографический зал и кабинет директора на первом этаже.

Зал на полтысячи человек.

Зал для репетиций, кафе и большое фойе на втором этаже.

Адаптация помещения для людей с инвалидностью (пандусы, отдельный въезд в большой зал, специальные туалеты, лифт).



Запланировано, что в культурном центре не будет простоя помещений. Незадействованные в концертной или театральной деятельности комнаты предоставят для проведения уроков. Еще собираются проводить выставки картин.

Второй этаж посвятят мастер-классам и джаз-клубу. Третий – кабинетам бухгалтеров, техническим комнатам. А подвал – студии звукозаписи и конференц-залу. Таким образом, помещение будет привлекать не только культурных деятелей Левобережки, но и всего Киева.

В пока проектом замысле – установка раздвижного проектора в большом зале. Директор Оксана Абрашекова рассказала, что он нужен для возобновления в заведении традиции когда-то популярного в "Кракове" фестивального кино.

Открыть обновленный "Краков" собираются ближе к лету-осени 2021-го.

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