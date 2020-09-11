Чернобыль для экстремалов: Разработан маршрут на шерпах

Чиновники разработали экстремальные маршруты с украинскими вездеходами SHERP

В Чернобыле разработали экстремальный маршрут на украинских шерпах. Протяженность маршрута составляет 30 километров. Об этом сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения в четверг, 10 сентября.

Маршрут включает в себя передвижения по суше и водным путем - говорится в сообщении

Перед тем, как утвердить окончательный маршрут, специалисты провели радиационно-дозиметрический контроль. По их данным, возможный уровень радиации не будет превышать допустимый.

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"Можно будет увидеть уникальные локации, которые никогда не демонстрировались ранее. В частности, взглянуть на затопленные баржи, пристани и технику, которая использовалась ликвидаторами после аварии на ЧАЭС. Сейчас каждый желающий может пройти зоне на каяках, а теперь - и на вездеходах, и увидеть другую зону. Зону, где возрождается уникальная флора и фауна, зону, где радиационная ситуация постоянно находится под контролем" - заявил Ярослав Емельяненко

Ранее сообщалось о том, где в Киеве будут проведены продуктовые ярмарки на этой неделе.