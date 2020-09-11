АфишаАфиша

Чернобыль для экстремалов: Разработан маршрут на шерпах

Чиновники разработали экстремальные маршруты с украинскими вездеходами SHERP

Чернобыль для экстремалов: Разработан маршрут на шерпах
Украинцам теперь доступны новые, интересные маршруты
facebook

В Чернобыле разработали экстремальный маршрут на украинских шерпах. Протяженность маршрута составляет 30 километров. Об этом сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения в четверг, 10 сентября. 

Маршрут включает в себя передвижения по суше и водным путем - говорится в сообщении

Перед тем, как утвердить окончательный маршрут, специалисты провели радиационно-дозиметрический контроль. По их данным, возможный уровень радиации не будет превышать допустимый. 

Читай также: Киев в оранжевой зоне: Узнай, что это значит

"Можно будет увидеть уникальные локации, которые никогда не демонстрировались ранее. В частности, взглянуть на затопленные баржи, пристани и технику, которая использовалась ликвидаторами после аварии на ЧАЭС. Сейчас каждый желающий может пройти зоне на каяках, а теперь - и на вездеходах, и увидеть другую зону. Зону, где возрождается уникальная флора и фауна, зону, где радиационная ситуация постоянно находится под контролем" - заявил Ярослав Емельяненко

Ранее сообщалось о том, где в Киеве будут проведены продуктовые ярмарки на этой неделе.

 

Поделись:
Теги:
Киев, Чернобыль, чернобыль зона отчуждения, маршрут

Статьи по теме

Праздник грузинского вина и Old Car Land: куда пойти 12-13 сентября
Праздник грузинского вина и Old Car Land: куда пойти 12-13 сентября
Есть ответ: Где самый грязный воздух в Киеве
Есть ответ: Где самый грязный воздух в Киеве
Джаз для взрослых, Один в Каноэ и киновернисаж: Чем заняться 11 сентября
Джаз для взрослых, Один в Каноэ и киновернисаж: Чем заняться 11 сентября
Киев в оранжевой зоне: Узнай, что это значит
Киев в оранжевой зоне: Узнай, что это значит
ТОП-5 странных петиций, которые приходили в секретариат Киевсовета
ТОП-5 странных петиций, которые приходили в секретариат Киевсовета
Быть Патону: Бульвар Дружбы Народов переименуют
Быть Патону: Бульвар Дружбы Народов переименуют

Личность дня

Pink 41: Лучшие клипы

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK