АфишаАфиша
Русский Українська

Огневич сверкнула ногами в ажурных колготках на улицах Киева

Злата Огневич выбрала для осенней прогулки мини-платье.

Автор: Дмитрий Сыч
Огневич сверкнула ногами в ажурных колготках на улицах Киева
Злата надела платье, похожее на жакет
instagram zlata.ognevich

Огневич поделилась в инстаграме новыми осенними фотографиями. Во время прогулки по столице артистка продемонстрировала стильный образ, акцентировав внимание на стройных ногах и тонкой талии.

Читай также: Ротару предстала на неопубликованных фото, снятых в Киеве

Для выхода 40-летняя певица выбрала черное мини-платье с выразительными плечами, напоминающее удлиненный жакет. Наряд она дополнила акцентным ремешком, ажурными колготками и бордовыми лакированными туфлями на каблуке.

Артистка отметила, что прогулка по городу без спешки стала для нее способом перезагрузиться посреди насыщенных будней.

На опубликованных кадрах Огневич позировала на городских улицах и ступеньках. Артистка в таком образе получила одобрение подписчиков.

instagram zlata.ognevich

instagram zlata.ognevich

instagram zlata.ognevich

instagram zlata.ognevich

instagram zlata.ognevich

Читай также: Кароль ответила на слова Огневич о красоте за деньги

Злата регулярно публикует модные фотосессии и экспериментирует с гардеробом. А еще она серьезно относится к уходу за собой.

Читайте нас в Google.News
Теги:
фото, Киев, Злата Огневич

Статьи по теме

Дорофеева сообщила об обнаруженной в ее груди опухоли
Дорофеева сообщила об обнаруженной в ее груди опухоли
Бучинская сообщила о серьезных проблемах со здоровьем после падения
Бучинская сообщила о серьезных проблемах со здоровьем после падения
Никитюк в 39-летие обратилась к публике и показала поздравления от родителей
Никитюк в 39-летие обратилась к публике и показала поздравления от родителей
Жена Роналду показала ягодицы в тесном одеянии на прогулке с детьми
Жена Роналду показала ягодицы в тесном одеянии на прогулке с детьми
Локации Киева с чертовщиной: где пощекотать нервы в столице
Локации Киева с чертовщиной: где пощекотать нервы в столице
Саливанчук сверкнула телом в купальнике, станцевав на ретрите у бассейна
Саливанчук сверкнула телом в купальнике, станцевав на ретрите у бассейна

Личность дня

Фильмы с Жан-Клодом Ван Даммом, которые сделали его легендой боевиков

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK