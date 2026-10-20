Огневич сверкнула ногами в ажурных колготках на улицах Киева

Злата Огневич выбрала для осенней прогулки мини-платье.

Огневич поделилась в инстаграме новыми осенними фотографиями. Во время прогулки по столице артистка продемонстрировала стильный образ, акцентировав внимание на стройных ногах и тонкой талии.

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Для выхода 40-летняя певица выбрала черное мини-платье с выразительными плечами, напоминающее удлиненный жакет. Наряд она дополнила акцентным ремешком, ажурными колготками и бордовыми лакированными туфлями на каблуке.

Артистка отметила, что прогулка по городу без спешки стала для нее способом перезагрузиться посреди насыщенных будней.

На опубликованных кадрах Огневич позировала на городских улицах и ступеньках. Артистка в таком образе получила одобрение подписчиков.

instagram zlata.ognevich

instagram zlata.ognevich

instagram zlata.ognevich

instagram zlata.ognevich

instagram zlata.ognevich

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Злата регулярно публикует модные фотосессии и экспериментирует с гардеробом. А еще она серьезно относится к уходу за собой.