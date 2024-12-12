Кайли Дженнер поразила образом в кожаном мини-пальто

Кожа - тренд сезона

Автор: Мельник Анна

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В последнее время образы Кайли Дженнер выдержаны в эстетике тихой роскоши, однако это не означает, что бизнесвумен забыла о провокационных нарядах. Например, недавно юную миллиардершу заметили на ужине в кожаном мини-пальто. К слову, тренд на кожу не покидает ряды ведущих тенденций из сезона в сезон.

Кайли Дженнер instagram

Кайли выбрала черную модель с поясом, дополнив образ полупрозрачными колготами. Такая вещь вполне может заменить платье или жакет, что делает ее довольно-таки практичной для гардероба. Из аксессуаров Кайли предпочла узкие очки, а завершила аутфит остроносыми лодочками в черном цвете.

Кайли Дженнер instagram

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