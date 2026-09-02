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Ювелирный маникюр: Кайли Дженнер показала новый дизайн ногтей

Кайли Дженнер выбрала необычный маникюр с эффектом драгоценных камней

Автор: Мельник Анна
Ювелирный маникюр: Кайли Дженнер показала новый дизайн ногтей
Кайли Дженнер
Getty Images

Кайли Дженнер похвасталась новым маникюром, который уже претендует на статус самого модного дизайна ногтей осени 2026 года. На полупрозрачном розовом покрытии почти каждого ногтя появились объемные камни разных оттенков — изумрудно-зеленого и рубинового до серебристого и розового.

Автором маникюра стала мастер Зола Ганзорайт, которая часто создает для знаменитостей узнаваемые nail-образы. В этот раз она сделала ставку не на сложный рисунок, а на один выразительный элемент на каждом ногте – и это делает дизайн особенно интересным.

К слову, такой маникюр легко адаптировать под осенний сезон: достаточно заменить яркие камни на бордовые или шоколадные отеенки

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Теги:
маникюр, Кайли Дженнер, красота

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