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Белла Хадид показала самые модные джинсы на осень 2024

Новый выход супермодели

Автор: Мельник Анна
Белла Хадид показала самые модные джинсы на осень 2024
Белла Хадид
Getty Images

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Если вы в поиске новеньких джинсов на осень, то рекомендуем присмотреться к недавнему выходу Беллы Хадид. Знаменитая американская супермодель и основательница парфюмерного бренда Orebella появилась на улицах Нью-Йорка в самых модных джинсах этого сезона.

Белла Хадид
Белла Хадид
instagram

Прямые джинсы на низкой посадке темно-синего цвета - та самая модель, которая выглядит бесподобно. К стильному низу Белла подобрала не менее модный верх — белый топ в стиле ретро, который украшен кружевами и воротничком. Также свой образ звезда дополнила широким кожаным ремнем с золотой пряжкой, объемной сумкой и сапогами с квадратным мысом.

Белла Хадид
Белла Хадид
instagram

Ранее Сидни Суини нашла самые модные ботфорты на осень 2024.

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Теги:
стиль, осень, джинсы, что модно носить, Белла Хадид, образ

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