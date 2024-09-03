Белла Хадид показала самые модные джинсы на осень 2024

Новый выход супермодели

Автор: Мельник Анна

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Если вы в поиске новеньких джинсов на осень, то рекомендуем присмотреться к недавнему выходу Беллы Хадид. Знаменитая американская супермодель и основательница парфюмерного бренда Orebella появилась на улицах Нью-Йорка в самых модных джинсах этого сезона.

Белла Хадид instagram

Прямые джинсы на низкой посадке темно-синего цвета - та самая модель, которая выглядит бесподобно. К стильному низу Белла подобрала не менее модный верх — белый топ в стиле ретро, который украшен кружевами и воротничком. Также свой образ звезда дополнила широким кожаным ремнем с золотой пряжкой, объемной сумкой и сапогами с квадратным мысом.

Белла Хадид instagram

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