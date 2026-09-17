3 парфюма, которые стоит носить этой осенью

3 парфюма, которые идеально впишутся в осенний гардероб

Автор: Мельник Анна

Осенью парфюмерный гардероб становится чуть насыщеннее. Вместо прозрачных летних композиций можно выбирать ароматы с кофе, ванилью, амброй и тёплыми древесными аккордами.

Yves Saint Laurent Black Opium Eau de Parfum

Кофе и ваниль — главное сочетание этого узнаваемого аромата. Композиция звучит тепло и сладко, особенно хорошо раскрываясь в прохладные вечера.

Tom Ford Tobacco Vanille Eau de Parfum

Табачный лист, ваниль, специи, бобы тонка и какао создают густой и насыщенный аромат. Это выбор для тех, кто любит выразительные восточно-гурманские композиции.

Narciso Rodriguez Pure Musc

Более спокойный вариант: чистый мускус с мягким, деликатным звучанием. Подойдёт тем, кому осенью хочется не сладости, а уютного аромата второй кожи.