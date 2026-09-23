7 неприхотливых многолетников для осенней посадки

Автор: Сайко Леся

Многолетники — идеальный выбор для сада с минимальным уходом. Посаженные весной или осенью, эти растения успешно приживаются и из года в год украшают участок ярким цветением, практически не требуя внимания.

Эхинацея

Популярный и предельно простой в выращивании многолетник. Растение не нуждается в постоянном поливе, обрезке или подкормках. Эхинацея отлично размножается самосевом, привлекая в сад бабочек и пчел.

Гелениум осенний

Устойчивый дикорастущий многолетник, сочетающий в себе черты ромашки и рудбекии. С середины лета до ранней осени он украшает сад пестрыми красно-желтыми соцветиями, с каждым годом разрастаясь всё пышнее.

Агастахе (лофант)

Главное преимущество этого растения — непрерывное и длительное цветение с начала весны до середины осени. Агастахе привлекает шмелей и птиц, а палитра оттенков варьируется от сине-фиолетового до оранжевого и красного.

Рудбекия

Отличается высокой выносливостью, легко переносит засуху и обильное солнечное освещение. Растение стабильно цветет в течение всего лета без дополнительных усилий со стороны садовода.

Котовник

Быстрорастущий многолетник с серебристо-зеленой листвой и мелкими фиолетовыми соцветиями, визуально напоминающий лаванду или шалфей. Котовник стремительно заполняет пустующие участки в клумбах и создает эффект зрелого, пышного сада.

Астры

Холодостойкие многолетники, пик цветения которых приходится на конец лета и осень. Астры привлекают разнообразием палитры — от белого и розового до насыщенного красного — и способны выдерживать первые заморозки.

Золотарник

Крайне неприхотливое и засухоустойчивое растение, способное расти на любых типах почвы. Золотарник легко приживается самосевом и наполняет сад яркими золотистыми оттенками в конце сезона.