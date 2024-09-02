Эмили Ратаковски сверкнула стройными ногами в полупрозрачном мини-платье
Эмили в эффектном образе.
Эмили Ратаковски
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Читай также: Что надеть осенью 2024: подборка модных луков от Эмили Ратаковски, Джей Ло и других звездЭмили Ратаковски — обладательница одной из самых стройных фигур в Голливуде. Знаменитая супермодель усердно работает над своим телом и обожает демонстрировать его на публике, выбирая смелые и эффектные образы. Недавно папарацци запечатлели звезду на вечернем променаде.
Эмили Ратаковски
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Эмили предстала в стильном мини-платье серого оттенка. Наряд выполнен из полупрозрачной сетчатой ткани. К нему манекенщица подобрала черные лаконичные босоножки на высоком каблуке. Из аксессуаров Ратаковски остановилась на золотом колье и небольшой сумочке.
Эмили Ратаковски
Getty Images
Ранее Белла Хадид покорила расслабленным образом в деловом стиле.