Эмили Ратаковски сверкнула стройными ногами в полупрозрачном мини-платье

Эмили в эффектном образе.

Автор: Мельник Анна

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Эмили Ратаковски — обладательница одной из самых стройных фигур в Голливуде. Знаменитая супермодель усердно работает над своим телом и обожает демонстрировать его на публике, выбирая смелые и эффектные образы. Недавно папарацци запечатлели звезду на вечернем променаде.

Эмили Ратаковски Getty Images

Эмили предстала в стильном мини-платье серого оттенка. Наряд выполнен из полупрозрачной сетчатой ткани. К нему манекенщица подобрала черные лаконичные босоножки на высоком каблуке. Из аксессуаров Ратаковски остановилась на золотом колье и небольшой сумочке.

Эмили Ратаковски Getty Images

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