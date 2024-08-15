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Осенние тренды макияжа 2024: 5 красивых идей, которые стоит попробовать

Как мы будем краситься в новом сезоне

Автор: Мельник Анна
Осенние тренды макияжа 2024: 5 красивых идей, которые стоит попробовать
Осенние тренды макияжа 2024: 5 красивых идей, которые стоит попробовать
freepik.com

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Бьюти-тренды молниеносно сменяют друг друга: уже завтра та или иная техника макияжа может быть неактуальной. Мы выделили для вас основные акценты в макияже, на которые стоит обратить внимание предстоящей осенью.

1. Акцентные румяна

В новом сезоне делаем акцент на яблочки щек: выбирайте светло-розовые или нежные персиковые румяна, которые сделают лицо более свежим и отдохнувшим. Также бьюти-эксперты рекомендуют обратить внимание на мерцающие румяна — добавьте больше блеска в образ.

Тренды макияжа осень 2024
Тренды макияжа осень 2024
pinterest

2. Клюквенные губы

Красной помаде всегда найдется место на осенних подиумах, и этот год не стал исключением. В этом сезоне визажисты использовали более оригинальный подход, заменив классический малиновый на более глубокие и темные красные оттенки, напоминающие зимние ягоды. К слову, вы можете носить клюкву, почти не нанося макияж. Если оставить кожу совсем необработанной, то матовые ягодные губы станут отличным современным контрастом.

Тренды макияжа осень 2024
Тренды макияжа осень 2024
pinterest

3. Больше блеска в глазах

В этом сезоне визажисты решили интерпретировать блестящий макияж в что-то более необычное. Они рекомендуют использовать крошечные сверкающие кристаллы по краю линии ресниц или прямо под радужку — это простой способ сделать макияж для вечеринки, не прибегая к помощи теней с блестками.

Тренды макияжа осень 2024
Тренды макияжа осень 2024
pinterest

4. Гранж 90-х

Ностальгия по прошлым десятилетиям не утихает, поэтому неудивительно, что гранжевые образы в стиле 90-х возвращаются в моду. Этот образ обычно предполагает использование темных и дымчатых тонов. Макияж в стиле гранж часто характеризуется небрежным и непринужденным видом, а размазанные подводки и тени создают ощущение, будто вы представительница рок-индустрии.

Тренды макияжа осень 2024
Тренды макияжа осень 2024
pinterest

5. Натуральные брови

Каких только изменений не переживала наша форма бровей: с них делали "ниточки", лишали цвета, графически очерчивали и т.д. Благо, современные бьюти-тренды "принимают" их такими, какие они есть. Слегка небрежные, пушистые — именно такие брови будут в моде в новом сезоне.

Тренды макияжа осень 2024
Тренды макияжа осень 2024
pinterest

Ранее мы писали, какую стрижку сделать осенью 2024: ТОП-5 трендовых вариантов.

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Теги:
осень, макияж, тренды, красота

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