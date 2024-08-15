Осенние тренды макияжа 2024: 5 красивых идей, которые стоит попробовать

Как мы будем краситься в новом сезоне

Автор: Мельник Анна

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1. Акцентные румяна

Бьюти-тренды молниеносно сменяют друг друга: уже завтра та или иная техника макияжа может быть неактуальной. Мы выделили для вас основные акценты в макияже, на которые стоит обратить внимание предстоящей осенью.

В новом сезоне делаем акцент на яблочки щек: выбирайте светло-розовые или нежные персиковые румяна, которые сделают лицо более свежим и отдохнувшим. Также бьюти-эксперты рекомендуют обратить внимание на мерцающие румяна — добавьте больше блеска в образ.

Тренды макияжа осень 2024 pinterest

2. Клюквенные губы

Красной помаде всегда найдется место на осенних подиумах, и этот год не стал исключением. В этом сезоне визажисты использовали более оригинальный подход, заменив классический малиновый на более глубокие и темные красные оттенки, напоминающие зимние ягоды. К слову, вы можете носить клюкву, почти не нанося макияж. Если оставить кожу совсем необработанной, то матовые ягодные губы станут отличным современным контрастом.

Тренды макияжа осень 2024 pinterest

3. Больше блеска в глазах

В этом сезоне визажисты решили интерпретировать блестящий макияж в что-то более необычное. Они рекомендуют использовать крошечные сверкающие кристаллы по краю линии ресниц или прямо под радужку — это простой способ сделать макияж для вечеринки, не прибегая к помощи теней с блестками.

Тренды макияжа осень 2024 pinterest

4. Гранж 90-х

Ностальгия по прошлым десятилетиям не утихает, поэтому неудивительно, что гранжевые образы в стиле 90-х возвращаются в моду. Этот образ обычно предполагает использование темных и дымчатых тонов. Макияж в стиле гранж часто характеризуется небрежным и непринужденным видом, а размазанные подводки и тени создают ощущение, будто вы представительница рок-индустрии.

Тренды макияжа осень 2024 pinterest

5. Натуральные брови

Каких только изменений не переживала наша форма бровей: с них делали "ниточки", лишали цвета, графически очерчивали и т.д. Благо, современные бьюти-тренды "принимают" их такими, какие они есть. Слегка небрежные, пушистые — именно такие брови будут в моде в новом сезоне.

Тренды макияжа осень 2024 pinterest

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