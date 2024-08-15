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Мадонна предстала на публике с новым бойфрендом

Очередной избранник Мэдж традиционно младше нее.

Автор: Дмитрий Сыч
Мадонна предстала на публике с новым бойфрендом
Мадонна скоро будет отмечать 66-летие
Getty Images

Мадонна, которой 16 августа исполнится 66 лет, была замечена в Портофино (Италия) в компании своего нового бойфренда. Это – 28-летний футболист Аким Моррис. Спортсмен родом с Ямайки. Отношения деятелей стали публичными после того, как папарацци сняли их вместе.

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Мадонна и Аким познакомились еще в 2022 году во время фотосессии для журнала Paper. В последней также поучаствовал тогдашний избранник певицы, модель Эндрю Дарнелл. Несмотря на 37-летнюю разницу в возрасте, между Мадонной и Акимом вспыхнула искра, и теперь они часто появляются вместе на публике.

Getty Images

Getty Images

В мае этого года Мадонна рассталась с 30-летним боксером Джошем Поппером, с которым у нее были предыдущие отношения.

Мэдж известна тем, что не придает значения возрасту в своих романтических отношениях, выбирая партнеров по другим критериям.

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Ранее сообщалось, что Александра Зарицкая из Kazka не разрывала отношения со спутником. Артистка развеяла слухи в интервью.  

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Теги:
фото, МАДОННА, Италия, личная жизнь, личная жизнь звезд

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