Певица рассказала об угрозах от экс-бойфренда Стефанишина и его новой девушки

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Камалия ошеломила новыми подробностями конфликта со своим бывшим избранником Михаилом Стефанишиным, с которым состояла в отношениях после развода с Мохаммадом Захуром. В проекте «Наодинці з Гламуром» артистка заявила, что после ее публичных признаний об изменах и побоях мужчина начал запугивать ее через третьих лиц, а также организовал попытку ее отравления.

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По словам исполнительницы, Стефанишин пытался заставить ее замолчать, передавая угрозы через знакомых. Певица утверждает, что обращалась в правоохранительные органы, однако должной реакции не последовало. Кроме того, Камалия убеждена, что бывший подослал в ее команду работника, который должен был собрать компромат и подсыпал ей неизвестное вещество в напиток.

«Я обращалась в полицию, они ничего не делают. У меня и заявление есть, когда меня попытались отравить. Он же присылал третьих лиц в мою команду. Был такой мужчина, который якобы хочет работать, а потом он мне сделал чай, и мне стало очень плохо. Полиция приехала через сутки. Если что-то было в крови, оно могло бы и не остаться. Но я звонила своему врачу, описывала симптомы. Мне сказали, что это похоже на клофелин», — рассказала артистка.

Также Камалия заявила о шантаже со стороны своей бывшей подруги Светланы Голинской, с которой сейчас встречается Стефанишин. По словам певицы, экс-подруга угрожала обнародовать ее обнаженные фото, якобы сделанные в конюшне, однако сама артистка считает эти угрозы блефом.

«Я опубликовала аудиозапись своей подруги Светланы Голинской, которая сейчас в отношениях с Михаилом. Она мне угрожала, что она обнародует какие-то мои голые фото в конюшне… Хотя откуда у них? Может, когда я переодевалась, какие-то камеры установили, я не знаю. Я так думаю, что это был блеф. У них компромата не было, поэтому они подослали человека. Мои начали замечать, что он все снимает», — подытожила Камалия.