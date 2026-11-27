Николь Шерзингер передумала выходить замуж за Тома Эванса.

Николь Шерзингер, получившая известность как участница группы The Pussycat Dolls, прекратила отношения со своим женихом Томом Эвансом. Избранник артистки раньше был игроком международного регбийного союза и работал моделью.

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О завершении романа Эванс сообщил в своих инстаграм-историях. По его словам, они с Николь больше не пара. Причины расставания остаются неизвестными, однако, как отмечается, решение приняла именно певица.

instagram te11

instagram te11

Бывший жених признался, что переживает непростой период, поскольку представлял их общее будущее совсем иным. В то же время Том отнесся к выбору певицы с уважением и пониманием, пожелав ей счастья на новом жизненном этапе.

instagram te11

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О романе Николь и Тома стало известно в январе 2020 года. Летом 2023-го мужчина сделал предложение певице, и она согласилась стать его женой. Этот брак мог быть первым для артистки.