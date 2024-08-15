Как избавиться от мух в доме и квартире: лайфхаки

Узнайте, как избавиться от мух навсегда.

Автор: Сайко Леся

Мухи – насекомые, которые живут с нами каждый день. Поскольку они безвредны и не жалят (за исключением некоторых редких видов), мы со временем к ним привыкаем. Но летом или когда зима довольно спокойная, мухи имеют тенденцию размножаться в одном и том же месте. Действительно, мухи любят тепло, влажность и свет в целом. Итак, когда они вторгаются у нам и покусівают нашу кожу, это становится очень неприятно.

Тем более, что они не только раздражают: вы должны знать, что они также переносят болезнетворные микроорганизмы, способные загрязнять нашу пищу и влиять на наше здоровье. Вот только эти существа очень живучи. Устранить их – непростая задача, особенно если вы хотите избежать использования некоторых инсектицидов.

Как избавиться от мух с помощью белого уксуса?

Да, белый уксус является отличным природным репеллентом. У него горький вкус, который не переносят мухи. Он также имеет сильный запах, который их отпугивает. Например, если вы моете им окна или зеркала, запах будет настолько неприятным, что мухи не смогут приблизиться к этому месту.

Экономичный и простой в поиске, он не требует специального оборудования. Все, что вам понадобится, — это распылитель или бутылочка с распылителем, которые можно купить в любом продуктовом магазине или супермаркете.

Чтобы использовать белый уксус для отпугивания мух, необходимо сначала немного развести его в воде. Затем распылите смесь там, где, по вашему мнению, скопилось мух. Мы рекомендуем различные места, например: в столовой, на кухне, на рабочей поверхности, перед дверями, вокруг мусорного бака и т. д.

Таким образом, все эти углы будут пропитаны его сильным запахом: уксус быстро испарится и будет раздражать мух, которые в конечном итоге уйдут в другое место! Вы также можете приготовить раствор из уксуса и воды и опрыскать им растения, чтобы отпугнуть мух.

Другие советы по избавлению от мух в доме

Если вы хотите попробовать другие домашние советы по отпугиванию мух, вы также можете использовать эфирные масла чайного дерева, мяты или лаванды. Все эти масла имеют резкий запах, отпугивающий мух и других насекомых. Вы можете смешать их с водой и распылить там, где хотите их отпугнуть.

Еще одна хорошая идея: разместите ловушки для мух у себя дома. Эти ловушки привлекают мух ультрафиолетовым светом. Вы можете купить их в любом садовом магазине или сделать самостоятельно, используя немного белого уксуса.

Поэтому, если вы хотите предотвратить проникновение мух в ваш дом, важно следовать всем этим советам. Проявив немного доброй воли, вы сможете навсегда отогнать их и заставить их падать... как мухи!