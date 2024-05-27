Звезду сериала Мир Дикого Запада застрелили грабители

Джонни Вактор погиб в Лос-Анджелесе, пытаясь уберечь свой автомобиль.

Джонни Вактор, известный ролями в сериалах "Главный госпиталь" и "Мир Дикого Запада", скончался в возрасте 37 лет после нападения грабителей.

Инцидент произошел 25 мая, когда группа из трех неизвестных лиц пыталась похитить детали из автомобиля актера. В попытке предотвратить кражу Джонни вмешался, но один из нападавших выстрелил в него. С тяжелыми ранениями мужчина был госпитализирован, однако выжить ему не удалось.

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Агент деятеля Дэвид Шауль подтвердил трагическую новость и отметил, что Джонни Вактор был не только талантливым актером, но и выдающимся человеком, который всегда стремился к совершенствованию в своем деле.

Джон Вактор родился 31 августа 1986 года в Чарльстоне, Южная Каролина. Окончив школу, он переехал в Лос-Анджелес, чтобы работать на актерском поприще.

В "Главном госпитале" с 2020 по 2022-й воплощал Брандо Корбина. В "Мире Дикого Запада" во 2-м эпизоде за 2020-й он сыграл Ганни Томпсона. Еще Вактор снялся в роли Джонни в сериале "Сибирь" и многих других проектах.

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