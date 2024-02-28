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Какие брюки будут в моде весной 2024: показывает Кендалл Дженнер

Кендалл в стильном образе.

Автор: Мельник Анна
Какие брюки будут в моде весной 2024: показывает Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
Getty Images

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На какой фасон брюк обратить внимание весной 2024, чтобы выглядеть стильно и эффектно? Предлагаем вдохновиться новым выходом американской супермодели Кендалл Дженнер.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
instagram

Для вечерней прогулки по Майями девушка выбрала трендовый костюм, который состоит из удлиненного верха, что очень напоминает мини-платье со сборками. К нему удачно подошли расклешенные брюки, которые Кендалл сочетает с босоножками на тонких ремешках и клатчем. Отметим, что такие брюки вновь будут в моде весной 2024, хоть и немного уступают более трендовым фасонам.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
instagram

Ранее Андре Тан назвал главные тренды весны 2024.

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Теги:
мода, стиль, весна, образ, Кендалл Дженнер

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