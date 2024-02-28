Какие брюки будут в моде весной 2024: показывает Кендалл Дженнер

Кендалл в стильном образе.

Автор: Мельник Анна

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На какой фасон брюк обратить внимание весной 2024, чтобы выглядеть стильно и эффектно? Предлагаем вдохновиться новым выходом американской супермодели Кендалл Дженнер.

Кендалл Дженнер instagram

Для вечерней прогулки по Майями девушка выбрала трендовый костюм, который состоит из удлиненного верха, что очень напоминает мини-платье со сборками. К нему удачно подошли расклешенные брюки, которые Кендалл сочетает с босоножками на тонких ремешках и клатчем. Отметим, что такие брюки вновь будут в моде весной 2024, хоть и немного уступают более трендовым фасонам.

Кендалл Дженнер instagram

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