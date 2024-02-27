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Андре Тан назвал главные тренды весны 2024

Без каких вещей не обойтись весной 2024

Автор: Мельник Анна
Андре Тан назвал главные тренды весны 2024
Андре Тан
instagram andre_tan_official

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Новый сезон — новые тренды. Знаменитый украинский дизайнер Андре Тан на своей странице в Instagram рассказал, без чего нельзя обойтись этой весной. Он отметил, что глобальная тенденция весны 2024 — курс на женственность.

1. Спущенные плечи

Главные тренды весны 2024
Главные тренды весны 2024
instagram andre_tan_official

"Этот тренд уже сейчас полюбился многим и останется с нами этой весной — это очень красиво и сексуально!", - отметил Андре Тан.

2. Белый цвет

Главные тренды весны 2024
Главные тренды весны 2024
instagram andre_tan_official

"О да, классический белый, который прекрасен сам по себе, и в различных комбинациях. Самый весенний и женственный — цвет невинности!", - написал дизайнер.

3. Многослойность

Главные тренды весны 2024
Главные тренды весны 2024
instagram andre_tan_official

"Многослойность плавно переходит из осенне-зимнего сезона в весну и лето. Носите топы с рубашками, пиджаками и плащами, а поверх джинсов надевайте юбки и шелковые платки", - советует Андре.

4. Цветы

Главные тренды весны 2024
Главные тренды весны 2024
instagram andre_tan_official

Трендом этой весны оказались крупные красные цветы. Еще одна часть декора, одежду с которым точно стоит примерить, - 3D-цветы, которые украшают и юбки, и платья, и чокеры.

5. Сочетание белого и черного

Главные тренды весны 2024
Главные тренды весны 2024
instagram andre_tan_official

"Мировые тенденции предлагают по-новому взглянуть на комбинацию этих оттенков. Важно: белый и черный лучше сочетать в неравных пропорциях. Другими словами — хорошо, если один цвет в наряде преобладает", - рекомендует Тан.

6. Заниженная талия

Главные тренды весны 2024
Главные тренды весны 2024
instagram andre_tan_official

"А особенно платья с заниженной талией! Они отличаются, как правило, приталенным кроем, а пышная юбка, которая обычно начинается в области талии, у этих моделей берет свое начало у бедер", - рассказывает дизайнер.

Ранее мы писали про модные весенние платья 2024: обзор главных трендов.

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Теги:
мода, весна, что модно носить, тренды, Андре Тан

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