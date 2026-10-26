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Ukrainian Fashion Week оголошує дати сезону FW27-28

Автор: Мельник Анна
Ukrainian Fashion Week оголошує дати сезону FW27-28
Фото: пресслужба Ukrainian Fashion Week

60-й сезон Ukrainian Fashion Week відбудеться у Києві 11–14 березня 2027 року. 

«Для нас принципово важливо, щоб українські дизайнери мали достатньо часу для підготовки нових колекцій. Ми розуміємо, у яких надскладних умовах сьогодні працюють українці, зокрема команди fashion-брендів, і маємо враховувати ці обставини, плануючи календар Ukrainian Fashion Week. Саме тому ми заздалегідь ухвалили рішення провести сезон FW27-28 у березні. Це вимушене, але необхідне рішення для того, щоб зберегти безперервність роботи української fashion-індустрії попри усі виклики», — коментує Єлизавета Ущека, CEO Ukrainian Fashion Week.

Традиційно Ukrainian Fashion Week проходить на початку лютого, однак через складну ситуацію в енергосистемі України, спричинену систематичними російськими атаками на енергетичну інфраструктуру — за офіційними даними понад 2000 атак із середини літа — проведення сезону FW27-28 заплановано на березень.

За свою 30-річну історію UFW не пропустив жодного сезону, трансформуючись та адаптуючись до викликів часу.

Заснування Ukrainian Fashion Week у 1997 році стало відправною точкою становлення сучасної української fashion-індустрії. Протягом трьох десятиліть UFW відіграє визначальну роль у формуванні професійної екосистеми, підтримуючи розвиток дизайнерів, відкриваючи нові імена та створюючи можливості для представлення українських брендів на міжнародному рівні.

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Теги:
мода, Ukrainian Fashion Week

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