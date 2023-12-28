Ротавирус: симптомы, как предотвратить "кишечную" инфекцию

Как защититься от ротавирусной инфекции

Автор: Мельник Анна

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Симптомы ротавирусной инфекции

Пребывание в местах скопления людей и ограниченный доступ к чистой воде являются причинами появления "кишечных" заболеваний. Почти все они легко передаются от человека к человеку, а значит особенно опасны во время войны. Министерство здравоохранения Украины рассказало на своем официальном сайте, какие симптомы имеет ротавирусная инфекция, как она передается, а также как лечиться и проводить профилактику.

Ротавирусная инфекция - одно из инфекционных заболеваний, возбудителем которого является ротавирус. От его попадания в организм и до появления первых симптомов проходит несколько дней.

Ранними признаками ротавирусной инфекции являются:

резкое поднятие температуры

рвота

длительная диарея

боль в животе

У здоровых взрослых ротавирусная инфекция может иметь лишь легкие проявления и симптомы или не иметь их вообще. Тем не менее для младенцев и детей раннего возраста это заболевание является опасным из-за риска быстрого обезвоживания в результате диареи и рвоты.

Как защититься от ротавирусной инфекции freepik.com

Как передается ротавирус?

Ротавирус обнаруживают в кале инфицированного человека за два дня до появления симптомов и в течение 10 дней после их уменьшения. Все это время вирус легко распространяется, даже если у больного нет никаких признаков. Вирус может оставаться на поверхностях, например, мебели и игрушек в течение недель и даже месяцев.

Как лечить ротавирусную инфекцию

Нет специфического лечения ротавирусной инфекции - только симптоматическое. Оно должно восстанавливать количество жидкости и электролитов в организме, снижать интоксикацию. Антибиотики при ротавирусной инфекции не назначают, ведь они не будут эффективными.

Обратитесь к своему врачу, если вы или ваш ребенок имеете:

признаки обезвоживания (сухость слизистых оболочек (в т.ч. во рту), плач без слез, уменьшение частоты мочеиспускания;

частую рвоту;

диарею более суток, следы крови в кале;

температуру более 39 ℃;

признаки переутомления, боль, слабость, необычную сонливость.

Профилактика заболевания

Одним из привычных способов уменьшить риск заболевания является соблюдение правил гигиены. Не забывайте мыть руки после посещения туалета или после того, как поменяли ребенку подгузник или помогли ему воспользоваться туалетом. Однако этот способ не дает 100% гарантий. Не убивают ротавирус и дезинфицирующие средства для рук на основе спирта.

Самой эффективной защитой от ротавирусной инфекции является вакцинация. В Украине вакцина от ротавирусной инфекции не относится к таким, которые внесены в национальный календарь профилактических прививок. Однако ее можно приобрести за свой счет. Сейчас доступны две вакцины от ротавирусной инфекции. Обе являются оральными, то есть имеют форму капель. Их делают маленьким детям в соответствии с инструкцией. Одна предусматривает две дозы в возрасте от 6 до 24 недель. Вторая - три дозы в возрасте от 6 до 32 недель.

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