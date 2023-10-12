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Пэрис Хилтон показала, какой аксессуар для волос снова в тренде

Икона нулевых продолжает задавать тренды.

Автор: Мельник Анна
Пэрис Хилтон показала, какой аксессуар для волос снова в тренде
Пэрис Хилтон
Getty Images

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Неделя моды в Париже отгремела, но fashion-эксперты продолжают разбирать коллекции именитых брендов, чтобы определить главные тенденции сезона весна-лето 2024. Кроме того, многие звезды и инфлюенсеры задавали свои тренды в промежутках между шоу. К примеру, перед показом Miu Miu Пэрис Хилтон продемонстрировала аксессуар для волос, который был очень популярен в нулевых.

Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон
Getty Images

Королева гламура возвращает в моду всеми любимые ободки для волос. Да-да, именно те, которые так часто мелькали в сериалах и на красных дорожках. Сочетает Пэрис стильный аксессуар с эффектным total black look — черное платье-футляр, очки в крупной оправе и туфли на огромной платформе очень поддержали эстетику, сделав образ элегантным.

Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон
Getty Images

Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон
Getty Images

Ранее Эшли Робертс показала трендовый пиджак, который носят модницы по всему миру.

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Теги:
аксессуары, Неделя Моды в Париже, Пэрис Хилтон, тренды, образ

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