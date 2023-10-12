Пэрис Хилтон показала, какой аксессуар для волос снова в тренде

Икона нулевых продолжает задавать тренды.

Автор: Мельник Анна

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Неделя моды в Париже отгремела, но fashion-эксперты продолжают разбирать коллекции именитых брендов, чтобы определить главные тенденции сезона весна-лето 2024. Кроме того, многие звезды и инфлюенсеры задавали свои тренды в промежутках между шоу. К примеру, перед показом Miu Miu Пэрис Хилтон продемонстрировала аксессуар для волос, который был очень популярен в нулевых.

Пэрис Хилтон Getty Images

Королева гламура возвращает в моду всеми любимые ободки для волос. Да-да, именно те, которые так часто мелькали в сериалах и на красных дорожках. Сочетает Пэрис стильный аксессуар с эффектным total black look — черное платье-футляр, очки в крупной оправе и туфли на огромной платформе очень поддержали эстетику, сделав образ элегантным.

Пэрис Хилтон Getty Images

Пэрис Хилтон Getty Images

Ранее Эшли Робертс показала трендовый пиджак, который носят модницы по всему миру.