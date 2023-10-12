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Мисс элегантность: Кендалл Дженнер восхитила публику новым образом

Модель в роскошном образе.

Автор: Мельник Анна
Мисс элегантность: Кендалл Дженнер восхитила публику новым образом
Кендалл Дженнер
Getty Images

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Знаменитая американская супермодель Кендалл Дженнер продолжает радовать публику своими безупречными выходами. Отметим, что в последнее время Кендалл придерживается курса на элегантность, выбирая лаконичные вещи, которые выглядят максимально дорого. Стоит признать, что образы в стиле "тихой роскоши" очень к лицу звезде.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
Getty Images

Так, для недавней прогулки по Парижу девушка надела рубашку светло-оливкового оттенка, которая очень напоминает тренч. К модному верху Кендалл подобрала эффектную юбку-карандаш до колена на высокой посадке, подчеркнув талию кожаным ремнем. Трендовые лоферы, фактурная сумка и узкие очки идеально завершили выход модели.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
Getty Images

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
Getty Images

Ранее Эмили Ратаковски нашла юбку в самом модном цвете осени.

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Теги:
стиль, что модно носить, образ, Кендалл Дженнер

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