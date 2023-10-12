Развитие и использование эмоционального интеллекта может стать хорошим способом показать другим лидера внутри вас.

Автор: Сайко Леся

Эмоциональный интеллект: что это такое, как его развивать и зачем это делать

Наверное, все мы знаем людей, как на работе, так и в личной жизни, которые действительно хорошие слушатели. Независимо от того, в какой ситуации мы находимся, они всегда знают, что и как сказать, чтобы мы не обиделись и не расстроились. Они заботливы и внимательны, и даже если мы не находим решения нашей проблемы, мы обычно уходим с чувством большей надежды и оптимизма.

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Вероятно, мы также знаем людей, которые умеют управлять своими эмоциями. Они не злятся в стрессовых ситуациях. Вместо этого у них есть способность взглянуть на проблему и спокойно найти решение. Они превосходно принимают решения и знают, когда следует доверять своей интуиции. Однако независимо от своих сильных сторон они обычно готовы посмотреть на себя честно. Они хорошо воспринимают критику и знают, когда ее использовать, чтобы улучшить свою работу.

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Что такое эмоциональный интеллект?

Такие люди обладают высоким уровнем эмоционального интеллекта. Они очень хорошо знают себя, а также способны чувствовать эмоциональные потребности других.

Эмоциональный интеллект, также известный как эмоциональный коэффициент или EQ, — это способность понимать и управлять своими эмоциями и эмоциями других людей.

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Подобно IQ, эмоциональный интеллект можно измерить с помощью различных оценок, но IQ представляет собой когнитивные способности, а EQ — меру эмоциональных способностей.

Эмоциональный интеллект является важнейшим компонентом лидерства. Ваша способность управлять своими эмоциями, а также распознавать эмоции других и влиять на них считается одним из самых сильных показателей эффективности работы. Исследования показывают, что 90 процентов лучших сотрудников обладают высоким эмоциональным интеллектом.

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Технические навыки помогут вам далеко не сразу. Если вы амбициозный или нынешний лидер, вам необходимо развивать свой эмоциональный интеллект, чтобы раскрывать лучшее в других и развивать высокопроизводительные команды.

Эмоциональный интеллект freepik.com

Как развить эмоциональный интеллект?

Хорошей новостью является то, что эмоциональный интеллект можно изучить и развить. Помимо работы над своими навыками в пяти вышеуказанных областях, используйте следующие стратегии:

Читай также: Как правильно делать комплименты мужчинам и женщинам: советы психологов Наблюдайте за тем, как вы реагируете на людей. Вы спешите с суждением, не зная всех фактов? У вас есть стереотипы? Посмотрите честно на то, как вы думаете и взаимодействуете с другими людьми. Постарайтесь поставить себя на их место, будьте более открытыми и принимайте их точки зрения и потребности.

Посмотрите на свою рабочую среду. Вы ищете внимания к своим достижениям? Смирение может быть прекрасным качеством, и оно не означает, что вы застенчивы или неуверенны в себе. Когда вы практикуете смирение, вы говорите, что знаете, что сделали, и можете быть в этом спокойно уверены. Дайте другим шанс проявить себя – сосредоточьтесь на них и не беспокойтесь слишком сильно о том, чтобы получить похвалу в свой адрес.

Читай также: Как научиться раньше вставать и позже ложиться спать: советы совам и жаворонкам Проведите самооценку. Пройдите наш тест на эмоциональный интеллект. В чем Ваша слабость? Готовы ли вы признать, что вы не идеальны? Имейте смелость посмотреть на себя честно – это может изменить вашу жизнь.

Проанализируйте, как вы реагируете на стрессовые ситуации. Вы расстраиваетесь каждый раз, когда происходит задержка или что-то происходит не так, как вы хотите? Вы обвиняете других или злитесь на них, даже если это не их вина? Умение сохранять спокойствие и сохранять контроль в сложных ситуациях высоко ценится – как в деловом мире, так и за его пределами. Держите свои эмоции под контролем, когда что-то идет не так.

Читай также: Асексуальность: норма или болезнь, можно ли определить свой уровень сексуальности Возьмите на себя ответственность за свои действия. Если вы задели чьи-то чувства, извинитесь прямо – не игнорируйте то, что вы сделали, и не избегайте этого человека. Люди обычно охотнее прощают и забывают, если вы честно пытаетесь все исправить.

Прежде чем предпринимать эти действия, изучите, как ваши действия повлияют на других. Если ваше решение повлияет на других, поставьте себя на их место. Что они почувствуют, если вы это сделаете? Хотели бы вы такой опыт? Если вам необходимо совершить действие, как вы можете помочь другим справиться с последствиями?

Эмоциональный интеллект: зачем нужен?

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5 основных характеристик эмоционального интеллекта лидеров?

Развитие навыков эмоционального интеллекта может не только помочь вам вырасти как лидеру, но и позволит вам более эффективно мотивировать и тренировать команды. В свою очередь, вы можете оказать большее влияние на свою организацию, повысив моральный дух, производительность и общение, что позволит вам одновременно развивать свой бизнес и карьеру.

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Самосознание

Саморегулирование

Мотивация

Сочувствие

Навыки общения

Чем больше вы, как лидер, преуспеете в каждом из пяти ключевых элементов эмоционального интеллекта Гоулмана, тем более эффективным лидером вы будете. Это: