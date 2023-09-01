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Ольга Горбачева посвятила новый пост половому органу

Жена Юрия Никитина удивлена реакцией женщин на слово "вагина".

Автор: Дмитрий Сыч
Ольга Горбачева посвятила новый пост половому органу
Горбачева также поделилась советами для преодоления психологиеского "края"
instagram gorbachovaolga

Ольга Горбачева поделилась у себя в блоге соображениями на тему, касающуюся анатомии и психологии. В ее новой публикации говорится о женском половом органе и реакциях на его упоминания представительниц очаровательного пола.

"Меня триггернуло, как женщины реагируют на слово "вагина", когда говорю его вслух. Совсем не так, как на "сердце". Поскольку вагина – "не ко времени".

Это связано не со временем. Так было всегда. Последние 1000 лет точно. Не будем упоминать виновных. Их уже нет. А вот "духовные критики" и остатки патриархата в нашей голове есть", – начала сообщение 42-летняя экс-солистка группы "Арктика".

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Также Ольга проанализировала причины такой стыдливой реакции в обществе:

"Стыд, страх, осуждение заворачивают энергию любви внутри в обратную спираль. Псевдоэтическое замечание не повышает вашу женскую ценность, а дает кратковременный энергетический кредит "преимущества", который на завтра нужно будет вернуть в двойном объеме".[[// citate]]

После этого телеведущая и журналистка поделилась советами:

"Что нужно сделать, когда чувствуете этот психологический "край" на какие-то слова, поведение и т. д. Позвольте себе хотя бы мысленно повести себя иначе. Наблюдайте за тем, что почувствуете. Возможно попробуйте в следующий раз сделать это физически в комфортных пределах. Это расширяет.

А еще можно радостно прокричать слово "вагина". Вы станете свободнее, потому что открыто примете свою силу. И оно попустит".

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Ранее мы писали, что инстаграмщики раскритиковали Анну Тринчер за видеозапись своего плача.

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Теги:
певица, советы, вагина, Ольга Горбачева

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