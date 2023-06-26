"Харьков без Лободы": певица сообщила, что гордится девочкой с таким плакатом

Светлана Лобода прежде спрашивала у девочки, кто ей дал деньги за протест.

Лобода в посте уже не задавала тех вопросов девочке, за которые ее раскритиковали в соцсетях

Светлана Лобода отозвалась у себя в инстаграме об инциденте 25 июня в Харькове, где дала "импровизированный концерт". Однако не все были за ее выступление. К девочке с плакатом "Харьков без Лободы" исполнительница подошла и стала расспрашивать:

"Ну кто тебя прислал, ну кто тебе дал деньги, ну кто? Зачем вы это делаете? Есть люди завербованные, вы видите, даже обращаться нет смысла".

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Но обращаться Лобода все же продолжила. И на этот раз уже не говорила, что девочке кто-то заплатил:

"Сегодня мы продолжили поездку по Востоку Украины и были в Харькове. Здесь прошел невероятный импровизированный концерт в саду Шевченко. Вы такие разные и такие красивые! Спасибо, что пришли. Девочка, которая простояла все время с плакатом "Харьков без Лободы" – я горжусь тобой. Ты имеешь право на свое мнение, и я уважаю это. Ибо тоже хорошо знаю, что такое идти против течения".

Также Лобода считает, что ее вопросы к девочке поняли неправильно. Она, мол, совсем не презирала автора плаката:

"К сожалению, мой разговор с тобой в который раз пытаются сделать манипуляцией. Мне жаль, если кто-то видит в этом презнение. Знаю, что не ты. И желаю тебе никогда не терять силы духа".

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К публикации Светлана Лобода добавила видеозаписи своего выступления. Но не разговор с девочкой, на которой сосредоточила внимание.

instagram lobodaofficial

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