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Модный прием, на который решатся не все: показывает Хейли Бибер

Хейли любит задавать тренды.

Автор: Мельник Анна
Модный прием, на который решатся не все: показывает Хейли Бибер
Хейли Бибер (фото: instagram haileybieber)

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Знаменитая супермодель Хейли Бибер — одна из самых модных девушек Голливуда, которая часто задает тренды. Так, в этот раз жена Джастина Бибера использовала в своем образе неоднозначный прием стилизации, на который решатся не все. Хейли предлагает сочетать высокие носки с трендовыми рыбацкими сандалиями. Повторили бы такой выход?

Хейли Бибер
Хейли Бибер
Getty Images

Также 26-летняя красотка надела облегающий топ с короткими рукавами, подобрав к нему ультрамодные шорты-бермуды на низкой посадке, которые вновь находятся на пике популярности. Кроме того, белоснежный лук разбавили аксессуары в черном цвете: кожаный ремень, плетеная сумка и узкие солнцезащитные очки.

Хейли Бибер
Хейли Бибер
Getty Images

Хейли Бибер
Хейли Бибер
Getty Images

Ранее Хлои Кардашьян оригинально повторила самый модный тренд лета 2023.

 

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Теги:
стиль, лето, тренды, Хейли Бибер

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