Супруги украсили обложку нового издания

Автор: Коваленко Наталья

Джастин и Хейли Биберы позировали в постели для страстной фотосессии instagram.com/wyouth

Популярный канадский исполнитель Джастин Бибер и его жена, американская модель и основательница бренда Rhode Хейли Бибер украсили дебютную обложку нового издания WYouth — подросткового дочернего журнала известного глянца W Magazine.

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Первый выпуск с супругами выйдет в свет 15 сентября, однако кадры из фотосессии уже появились на страницах пары и издания в инстаграме.

Главной фишкой съемки стало то, что фото делали сами Джастин и Хейли без привлечения сторонних фотографов.

На кадрах они демонстрировали нежные чувства, обнимаясь и целуясь на кровати и позируя на природе.

Также в подборке были и сольные снимки. Хейли позировала в кремовом платье-комбинации и делала фото мужа, где он демонстрирует многочисленные татуировки на шее, груди и руках.

«Восемь лет вместе, и влюблены больше, чем когда-либо. Фотографии Хейли и Джастина, сделанные Хейли и Джастином», — подписали одну из публикаций представители журнала.