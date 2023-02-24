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Пэрис Хилтон впервые показала лицо сына - фото

Модели и ее мужу родила первенца суррогатная мать.

Автор: Шапарь Анастасия
Пэрис Хилтон впервые показала лицо сына - фото
Пэрис Хилтон и Картер Реум.
instagram parishilton

Американская модель, наследница империи отелей Hilton - Пэрис Хилтон - опубликовала первые фото со своим новорожденным сыном Фениксом. На снимках звезда запечатлена вместе с мужем, бизнесменом Картером Реумом и младенцем.

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Нежные портретные фото были сделаны в рамках фотосессии для журнала Glamour. Новоиспеченная мама положила кроху себе на плечо. 

"Малыш Феникс. Весь наш мир," - лаконично подписала Пэрис.

Отметим, что Пэрис Хилтон и Картер Реум поженились в 2021 году. В том же году модель сообщала, что готовится к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Их малыш появился неожиданно для поклонников. О прибавлении в семье светская львица сообщила 25 января 2023 года. Учитывая, что Пэрис не видели в положении, а ее фигура - абсолютно без признаков беременности, поклонники и журналисты сходятся во мнении, что Феникса родила суррогатная мать.

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Теги:
дети, Пэрис Хилтон, новости Голливуда, личная жизнь

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