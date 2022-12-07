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Мейхер продемонстрировала татуировку на копчике

Надежда Мейхер поучаствовала в уличной фотосессии, оголив одну из своих татуировок.

Автор: Дмитрий Сыч
Мейхер продемонстрировала татуировку на копчике
У Мейхер – несколько тату
instagram meiherbymeiher

Экс-виагрянка Надежда Мейхер показала татуировку в пикантном месте. Фаны исполнительницы знают о существовании на ее плоти нескольких подкожных рисунков. Одно из них – на ноге – чаще появляется на публике, чем другое – на копчике.

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Мейхер приняла участие в уличном фотосете, во время которого и была снята сзади. Певица надела на съемку топ и брюки из искусственной кожи, а еще прихватила куртку.

Один из снимков демонстрирует 40-летнюю уроженку Збручевки (село на Хмельнитчине) со спины. Виновница кадра изогнулась так, что выглянуло ее вышеупомянутое тату.

instagram meiherbymeiher

instagram meiherbymeiher

А вот как прокомментировали инстаграм-появление Мейхер пользователи:

  • "Очень хороший получился образ, все вещи просто идеально сочетаются между собой".
  • "Прекрасно подобранный образ. Очень стильно. Я также в восторге от вашей обуви. Люблю высокие каблуки".
  • "Очень красивая куртка, только мне кажется – это для красоты, но практической пользы – ноль".
  • "Мне нравятся такие модели курток, они красивые, практичные и стильные. Уверена, что она будет выглядеть великолепно".
  • "Идеальное сочетание стильных вещей. Вам очень подходит такой стиль".

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Ранее мы писали о том, что Анна Богдан порадовала подписчиков своим вечерним образом. Блогерша оделась для снимка в леопардовое платье.

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Теги:
татуировка, Надежда Мейхер, ВИА Гра, Татуировки звезд

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