Джессика Альба и ее 18-летняя дочь сделали парные тату
Звездная мама решилась на такой шаг перед отъездом дочери в колледж
Джессика Альба и ее 18-летняя дочь сделали парные тату
Getty Images
Американская актриса и предпринимательница Джессика Альба решилась на символический шаг вместе со своим старшим ребенком Онор. Накануне отъезда девушки на учебу в колледж, мать и 18-летняя дочь сделали парные татуировки на запястьях.
Фотографиями свежих тату поделился в инстаграме известный лос-анджелесский тату-мастер Winterstone. Джессика и Онор выбрали лаконичное изображение в виде стилизованного глаза с символом бесконечности под ним.
«Идентичные татуировки с ее дочерью! @jessicaalba Какой прекрасный способ выразить любовь незабываемым опытом! Воспоминание, которое они разделят навсегда!», — говорится в публикации.
Джессика Альба и ее дочь сделали парные тату instagram.com/winterstone
Джессика Альба и ее дочь сделали парные тату instagram.com/winterstone
Джессика Альба и ее дочь сделали парные тату instagram.com/winterstone
Джессика Альба и ее дочь сделали парные тату instagram.com/winterstone