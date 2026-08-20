Звездная мама решилась на такой шаг перед отъездом дочери в колледж

Автор: Коваленко Наталья

Джессика Альба и ее 18-летняя дочь сделали парные тату

Американская актриса и предпринимательница Джессика Альба решилась на символический шаг вместе со своим старшим ребенком Онор. Накануне отъезда девушки на учебу в колледж, мать и 18-летняя дочь сделали парные татуировки на запястьях.

Фотографиями свежих тату поделился в инстаграме известный лос-анджелесский тату-мастер Winterstone. Джессика и Онор выбрали лаконичное изображение в виде стилизованного глаза с символом бесконечности под ним.

«Идентичные татуировки с ее дочерью! @jessicaalba Какой прекрасный способ выразить любовь незабываемым опытом! Воспоминание, которое они разделят навсегда!», — говорится в публикации.

Джессика Альба и ее дочь сделали парные тату instagram.com/winterstone

Джессика Альба и ее дочь сделали парные тату instagram.com/winterstone

Джессика Альба и ее дочь сделали парные тату instagram.com/winterstone