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Сандра Буллок засветила новое тату, которое посвятила своим детям

Актриса продемонстрировала новую надпись на теле во время кинопремьеры в Лондоне

Автор: Коваленко Наталья
Сандра Буллок засветила новое тату, которое посвятила своим детям
Сандра Буллок засветила новое тату, которое посвятила своим детям
Getty Images

Голливудская актриса Сандра Буллок во время премьеры фильма «Практическая магия 2» в Лондоне светила новую татуировку. На красной дорожке 62-летняя звезда появилась в эффектном платье без бретелек от Givenchy, открывавшем свежую надпись «LB²» на ее левом плече.

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Представители Буллок в комментарии изданию People расшифровали подтекст тату. Оказалось, что это аббревиатура, посвященная ее двум приемным детям — 16-летнему сыну Луису и 12-летней дочери Лайле, имеющим одинаковые инициалы «LB».

Ранее в этом месяце в подкасте SmartLess Сандра впервые откровенно рассказала о том, как ее дети переживали смерть ее гражданского мужа Брайана Рэндалла в 2023 году от бокового амиотрофического склероза (БАС). По словам звезды, Луис и Лайла по-разному проходили через эту утрату, однако она старалась быть для них крепкой опорой и не перекладывать взрослые обязанности на детей.

Сандра Буллок засветила новое тату
Сандра Буллок засветила новое тату

Сандра Буллок на премьере «Практической магии 2»
Сандра Буллок на премьере «Практической магии 2»
Getty Images

Сандра Буллок на премьере «Практической магии 2»
Сандра Буллок на премьере «Практической магии 2»
Getty Images

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Теги:
Сандра Буллок, Татуировки звезд, шоу-бизнес, дети звезд

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