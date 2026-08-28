Сандра Буллок засветила новое тату, которое посвятила своим детям

Актриса продемонстрировала новую надпись на теле во время кинопремьеры в Лондоне

Автор: Коваленко Наталья

Голливудская актриса Сандра Буллок во время премьеры фильма «Практическая магия 2» в Лондоне светила новую татуировку. На красной дорожке 62-летняя звезда появилась в эффектном платье без бретелек от Givenchy, открывавшем свежую надпись «LB²» на ее левом плече.

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Представители Буллок в комментарии изданию People расшифровали подтекст тату. Оказалось, что это аббревиатура, посвященная ее двум приемным детям — 16-летнему сыну Луису и 12-летней дочери Лайле, имеющим одинаковые инициалы «LB».

Ранее в этом месяце в подкасте SmartLess Сандра впервые откровенно рассказала о том, как ее дети переживали смерть ее гражданского мужа Брайана Рэндалла в 2023 году от бокового амиотрофического склероза (БАС). По словам звезды, Луис и Лайла по-разному проходили через эту утрату, однако она старалась быть для них крепкой опорой и не перекладывать взрослые обязанности на детей.

Сандра Буллок засветила новое тату

Сандра Буллок на премьере «Практической магии 2» Getty Images