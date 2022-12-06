Кэтрин Зета-Джонс выгуляла глубочайшее декольте на премьере сериала

Жена Майкла Дугласа побывала на дебютном показе многосерийника Сокровище нации: На краю истории.

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс, работающая в Голливуде, посетила премьеру сериала "Сокровище нации: На краю истории". Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе. Сопровождал знаменитость не ее 78-летний муж-коллега Майкл Дуглас, а 22-летний сын Дилан.

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Кэтрин, которой 25 сентября исполнилось 53, засветилась на публике в комбинезоне, не предназначенном для прикрывания груди. Ее потомок позировал перед камерами в костюме-тройке.

А вот Кэрис, 22-летняя дочь Зеты-Джонс и Дугласа, почему-то не составила компанию родственникам.

Актриса посвятила премьере несколько постов у себя в Инстаграме. Написала, в частности, что было весело.

Сюжет многосерийного проекта таков: молодая женщина по имени Джесс Валенсуэла жаждет раскрыть тайну своей семьи. Для этого она вместе с друзьями отправляется на поиски реликвии.

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В "Сокровище" Кэтрин воплотила эпизодическую героиню по имени Билли. Показ сериала для широкой публики начнется 14 декабря.

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